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19 января, четверг, 10:47

На Манежной площади развернулся музей под открытым небом

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К 80-летию прорыва блокады Ленинграда художники и реконструкторы создают иммерсивные проекты, чтобы современники могли представить атмосферу того времени.

На Манежной площади в рамках проекта "Живые улицы" воссоздали квартиру, школьный класс  и репетиционную комнату оркестра блокадного Ленинграда. Каждая инсталляция озвучена аудиозаписями из архива Дома радио. А в Приморском культурном центре на Богатырском проспекте сделали окоп, оснащенный некоторыми артефактами.

Подробнее – Абас Али-заде, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская, Первый канал, Санкт-Петербург

 
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