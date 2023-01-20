На Манежной площади развернулся музей под открытым небом

19 января, четверг, 10:47

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда художники и реконструкторы создают иммерсивные проекты, чтобы современники могли представить атмосферу того времени.

На Манежной площади в рамках проекта "Живые улицы" воссоздали квартиру, школьный класс и репетиционную комнату оркестра блокадного Ленинграда. Каждая инсталляция озвучена аудиозаписями из архива Дома радио. А в Приморском культурном центре на Богатырском проспекте сделали окоп, оснащенный некоторыми артефактами.

Подробнее – Абас Али-заде, Олег Подъячев, Алла Васильева, Ангелина Введенская, Первый канал, Санкт-Петербург