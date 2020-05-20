"Ты не один!" Проекты организаций, которые помогают бездомным людям

19 мая, вторник, 10:58

Фонд "Ночлежка" предлагает всем присоединиться к акции "Ты не один". Это очень просто. Для этого надо собрать небольшой продуктовый набор, снабдить его средствами гигиены: зубная паста, щетка, мыло, антибактериальные салфетки, антисептик. И еще туда можно вложить листовку, распечатанную с сайта "Ночлежка", где рассказывается о профилактике вируса.

Оставить пакет помощи можно у магазина, ближайшей станции метро или вокзала, только не на земле. И прикрепить записку о том, кому он предназначен.

На сайте "Ночлежки" можно и удаленно оплатить обеды для нуждающихся, а заодно поддержать сотрудников ресторанов, которые их готовят. В рамках акции "Помоги соседям" временная фабрика - кухня в Новой Голландии - с начала апреля обеспечивает едой малоимущих, а "Ночлежка "теперь ежедневно по телефону принимает от нуждающихся заявки на обеды.