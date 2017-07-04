НИИ онкологии им.Н.Н.Петрова отмечает 90-летие

04 июля, вторник, 16:50

Научно-исследовательский институт онкологии в поселке Песочный в этом году отмечает свое 90-летие. Его история начиналась с нескольких коек в петербургской больнице имени Мечникова, сегодня это крупнейший медицинский, научный и образовательный центр с мировым именем.

НИИ онкологии в Петербурге появился в 1927 году. В то время о причинах возникновения рака знали крайне мало. Масштабные работы по изучению канцерогенных веществ начались лишь с переездом в собственное здание. Геннадий Борисович Плисс лично знал основоположника отечественной онкологии и основателя НИИ Николая Николаевича Петрова, старейший сотрудник института, при его участии, а впоследствии под его руководством были созданы новые модели канцерогенеза, выявлены новые канцерогенные соединения.

Геннадий Плисс – Зав. музеем НИИ Онкологии им. Н.Н.Петрова, д.м.н., профессор:

"У меня, например, было огромное количество животных, мы на крысах работали. Впервые показали в нашем отечестве, что существует вещество дихлорбензидин, которое вызывает опухоли."

Поиски канцерогенных веществ и условий, влияющих на возникновения опухолей у человека, продолжаются и сегодня. На смену лабораторным мышам приходят современные технологии. Вот этот комплекс аквариумов и исследовательского оборудования называется лаборатория «Зебрафиш». Рыбы относятся к позвоночным животным, а значит, похожи на человека внутренними органами и даже своими генами.

Игорь Мезгирев – Старший научный сотрудник лаборатории канцерогенеза и старения, к.б.н.:

"В связи с тем, что рыбы имеют небольшие размеры, мы можем работать с большим количеством животных. Вот в этой системе, к примеру может быть 25 тысяч рыб. Чтобы содержать такое же количество грызунов, потребуется здание минимум 5 этажей."

Научные исследования – это лишь одно из направлений деятельности НИИ онкологии. Основной и самой заметной стороной работы является медицинская помощь. За последние годы число пациентов, которые были обследованы, получили амбулаторную или стационарную помощь в Песочном выросло в несколько раз.



Алексей Беляев – Директор ФГБУ НИИ Онкологии им. Н.Н.Петрова, главный онколог СЗФО, д.м.н., профессор:

"Количество оперативных вмешательств, которые мы выполняем в нашем институте, увеличилось в 2,5 раза. Но это операции совершенно другого пана, это современные высокотехнологичные операции, которые не во всех учреждениях города могут оказываться. Некоторые операции или технологии уникальны."

Этой весной в НИИ онкологии провели первую в России операцию по установке онкологическому пациенту отечественного 3Д-печатного имплантата кости. Фактически часть тазобедренного сустава была удалена и восстановлена в прежнем объеме

Георгий Гафтон – Зав. научным отделением общей онкологии и урологии, главный хирург НИИ онкологии, д.м.н., профессор:

"Эта новая технология повзоляет заместить дефект именно таким, который был до операции, то есть мы максимально индивидуализируем лечение."

Пациентом, которому была проведена эта уникальная операция, стал Александр Пищев. Вместо гарантированной инвалидности при таком диагнозе, ему сохранили возможность ходить.

Александр Пищев:

"Если по первому времени меня три взрослых мужика ставили на ноги, три взрослых человека поднимали меня с кровати, то сейчас меня только супруга поддерживает, опускает ногу с кровати, остальное все сам."

НИИ онкологии имени Петрова - это не только высокотехнологичные операции и научные исследования. Раз в год сюда приезжают онкологи со всей страны на профильный конгресс. Гостями становятся хирурги с мировым именем, которые не просто делятся опытом, но наглядно показывают, как они проводят операции.

Алексей Карачун – Зав. хирургическим отделением абдоминальной онкологии, д.м.н., профессор:

"Наша задача не показать работу звезд, какую-то супер операцию, которую делают три человека в мире. Наша задача – поднять уровень медицинской помощи в стране в целом. То есть найти ту методику, которая легко воспроизводима, которую легко применить даже в том регионе, где нет супер условий."

НИИ онкологии отмечает свое 90-летие. Сегодня это центр отечественных исследований и новейших технологий в этом направлении медицины. Однако, комплекс зданий, который был построен для института еще в 60-х годах прошлого века, с трудом вмещает все его подразделения.

Алексей Беляев – Директор ФГБУ НИИ Онкологии им. Н.Н.Петрова, главный онколог СЗФО, д.м.н., профессор:

"У нас 405 коек. Но бывают дни, когда у нас числится более 500 больных. Мы не можем выстраивать очередь более 2-3 недель, потому что люди не готовы ждать и не должно этого быть. Поэтому мы интенсифицируем процесс, несмотря на то, что площадей мало."

Тимур Мамонов, Максим Беляев, Татьяна Осипова и Александр Высоких. Первый канал, Петербург.



