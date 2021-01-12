Как прожить яркое музыкальное детство и кто сыграет "семейный рок"? "

11 января, понедельник, 11:20

Мультипликационный сериал и образовательный проект "Смешарики" уже 17 лет покоряет сердца детей и взрослых. За это время у него появились младшие братья и сестры – "Малышарики", которые недавно отметили пятилетний юбилей, а еще появилось целое новое музыкальное направление «семейный рок». О "Смешбэнде" и о тех, делает сказку для современных детей.

Скоро, как всякая уважающая себя рок-команда, "Смешбэнд" выпустит премьеру клипа в честь юбилея "Малышариков", а круглые герои, благодаря своим талантливым создателям, с еще большим энтузиазмом помогут детям, забыв о невзгодах, проживать музыкальное, яркое и счастливое детство на всю катушку!

Подробнее расскажем в сюжете.

