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11 января, понедельник, 11:20

Как прожить яркое музыкальное детство и кто сыграет "семейный рок"? "

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Мультипликационный сериал и образовательный проект "Смешарики" уже 17 лет покоряет сердца детей и взрослых. За это время у него появились младшие братья и сестры – "Малышарики", которые недавно отметили пятилетний юбилей, а еще появилось целое новое музыкальное направление «семейный рок». О "Смешбэнде" и о тех, делает сказку для современных детей.

Скоро, как всякая уважающая себя рок-команда, "Смешбэнд" выпустит премьеру клипа в честь юбилея "Малышариков", а круглые герои, благодаря своим талантливым создателям, с еще большим энтузиазмом помогут детям, забыв о невзгодах, проживать музыкальное, яркое и счастливое детство на всю катушку! 

Подробнее расскажем в сюжете.
 

 
Комментарии
Всего (0)
    • Аноним  Сегодня, 9:05
      Потрясающе!!! Улыбаемся, и машем). Мы всей семьей смотрим мультики, а где выступают артисты!? Только в Санкт-Петербурге, скажите, приедут ли в Новгород или во Псков?
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