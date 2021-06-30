Музыка над городом. Когда звучат колокола

30 июня, среда, 12:51

25 тонн - это вес одного из самых больших карильонов в Европе. Он находится здесь, в Петропавловской крепости. В Петербурге 27 июня стартовал карильонный фестиваль «Музыка над городом».

История карильона в России насчитывает 300 лет и 500 в мире – первый музыкальный инструмент появился в Бельгии, в одном из католических храмов. В Россию карильоны привез Петр I. Первый музыкальный инструмент в Петропавловской крепости не сохранился, погиб при пожаре. Второй – сегодняшние посетители крепости могут увидеть в музее собора.

Олеся Ростовская – карильонист, композитор:

"Сейчас мы стоим рядом с колоколами второго карильона, которая заказала дочь Петра Елизавета, хотя поставлен и начал работать этот карильон только при Екатерине Второй. И это вот до сих пор сохранившиеся колокола мастера Дерка. Здесь написано об этом. Смотрите, здесь на них литье – 1757 года. Их родные братья работаю сейчас в курантах".

История появления третьего по счету и нынешнего карильона похожа на детектив. И началась так. Бельгийский карильонист, директор Королевской школы карильона, один из крупнейших карильонистов современности Йозеф Хаазен в конце 80-х годов 20 века с группой туристов попадает в Петропавловский собор и видит колокола второго карильона, который в тот момент разобран и не работает по причине исторического износа. Обращается в дирекцию Петропавловской крепости и спустя несколько лет силами жертвователей в соборе появляется новый музыкальный инструмент.

Олеся Ростовская – карильонист, композитор:

"Это инструмент третий на том же самом историческом месте. Мне кажется, это уникальный случай в истории карильона. Появился он благодаря усилиям Йохазена. Первый концерт на этом карильоне, инаугурация инструмента состоялась 15 сентября 2001 года".

Вес инструмента – 25 тонн, на колоколах - имена спонсоров - королева Фабиола бельгийская, потомки семьи Романовых, знаменитого звонаря Александра Смагина. Всего 51 колокол. Колокольный набор – 4 музыкальных октавы, на которых можно сыграть все – от "Хабанеры" - арии из оперы "Кармен" до песни "Город золотой".

Чудесное возрождение карильона в соборе в 2001 году в буквальном смысле изменило судьбы многих людей. Так, например, Олеся Ростовская, закончившая московскую консерваторию, приехала и поступила на первую в Петербурге кафедру органно-клавесинной и карильонной музыки при СПБГУ, организованную Йозефом Хаазеном.

Олеся Ростовская – карильонист, композитор:

"Если бы не наш вот этот инструмент, этой кафедры бы не было. То есть карильон меняет судьбы, представляете как? И да, я вот поступила и на эту кафедру и закончила. У меня первый в истории русский карильонный диплом. Так исторически сложилось. А потом еще профессор Хаазен надоумил меня поучиться в Мехилинской королевской школе карильона".

Участники двадцатого международного карильонного фестиваля "Музыка над городом" - практически все – это ученики Хаазена.

Галина Ельшаева – карильонист:

"Я поступала учиться как органист, прежде всего. И карильон был обязательным предметом и я хорошо помню наш первый урок с Йозефом – группу студентов он пригласил в крепость и сел играть. И вот с этого момента я полюбила этот инструмент.

В этом году фестиваль "Музыка над городом" празднует свое 20-летие. Ровно столько же, сколько и сам музыкальный инструмент. Весь июль – серия бесплатных безопасных концертов, которые можно слушать, прогуливаясь по территории крепости.

Ирина Козлова – карельонист, ведущая концертов:

"У нас до последнего решалось, будет ли проводиться фестиваль или нет, мы сомневались до последнего и даже дирекция - она не сразу нам давала какие-то ответы, но тем нее менее, то, что у нас концерты проходят под открытым небом, это сыграло свою решающую роль. И если мы посмотрим на Соборную площадь, мы увидим, что она очень большая и карильон слышно, поэтому люди могут находится на безопасном расстоянии друг от друга".

Олеся Пушкина, Олег Погодин, Линда Черкасова, Ангелина Введенская – Первый канал, Петербург.