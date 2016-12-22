Музыка и семья. Мстислав Ростропович и Галина Вишневская

21 декабря, среда, 12:31

Серое питерское небо – то, о чем настоящая ленинградка Галина Вишневская скучала во всех городах и странах, где бы ни жила. Этот год – 90-летия великой оперной певицы ознаменовался появлением мемориальной доски на доме, принадлежавшем Галине Вишневской и Мстиславу Ростроповичу.

Ольга Ростропович, директор Центра оперного пения Г. Вишневской:

"Мадам Баттерфляй"… Я рыдала каждый раз, когда мама выходила на последнюю сцену прощания с сыном в "Мадам Баттерфляй".

Для Ольги и Елены Ростропович мама — еще и творец пронзительных женских образов, 30-ти ролей, сыгранных на сцене Большого театра. Именно там костюмы Галины Вишневской были выставлены в этом году в день рождения певицы 25 октября. Закрылась выставка 11 декабря, в день ее ухода. Теперь облачения Тоски, Царской невесты и Баттерфляй вернулись в петербургский дом Галины, где и хранились всегда.

Ольга и Елена Ростропович:

"Эта комната называлась «Здравствуйте, Галина Павловна». Она приходила сюда всегда, здоровалась со своими костюмами. Когда ставили это платье, трудно было найти манекен. И мы подставляли манекены балерин. Такая она была хрупкая..."

Уроженка Ленинграда, Вишневская провела детство и юность в Кронштадте, пережила блокаду. Певческую карьеру начала в Ленинградском театре оперетты. Затем — изгнание с лишением советского гражданства из-за поддержки опального Солженицына. В 90-е семья вернулась на Родину, и Галина перевезла в новый петербургский дом семейный архив и ценности. Эти шкатулки, расписанные образами из любимых ролей Вишневской, Ростропович заказал к уходу супруги со сцены. Он обожал делать ей сюрпризы.

