Музыка «Площади Искусств»: о фестивале в Санкт-Петербургской филармонии

Зимний фестиваль «Площадь Искусств» в самом разгаре. Основные события посвящены Заслуженному коллективу России - академическому симфоническому оркестру филармонии.
Поздравить оркестр со 140-летием и исполнить концерт Рахманинова, юбилей которого также отмечается в этом году, приехал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.
Посетила фестиваль и наша съёмочная группа.
Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург