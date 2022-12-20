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20 декабря, вторник, 11:00

Музыка «Площади Искусств»: о фестивале в Санкт-Петербургской филармонии

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Зимний фестиваль «Площадь Искусств» в самом разгаре. Основные события посвящены Заслуженному коллективу России - академическому симфоническому оркестру филармонии.

Поздравить оркестр со 140-летием и исполнить концерт Рахманинова, юбилей которого также отмечается в этом году, приехал Национальный филармонический оркестр России под управлением Владимира Спивакова.

Посетила фестиваль и наша съёмочная группа.

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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