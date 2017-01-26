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26 января, четверг, 12:51

Мужество и сила

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Настоящие герои – по-другому не скажешь о мужчинах, которые, оказавшись в инвалидном кресле, продолжают успешно строить карьеру, вести счастливую семейную жизнь и заниматься творчеством. Вот для таких мужественных людей и учрежден Всероссийский конкурс «Невский Олимп».

Сергей Бушманов, спортсмен, тренер: "Получаешь  много адреналина, крылья дает! Когда ты в бою, то  не ощущаешь себя в коляске. Просто летаешь по этой дорожке, я всегда любил спорт.  Мне после травмы не хватало этого адреналина, соперничества!"

Сергей Бушманов - один из четырнадцати финалистов всероссийского конкурса мужественности и успеха «Невский Олимп». Учился на тренера в университете Лесгафта. Шесть лет назад сломал позвоночник, неудачно прыгнув в речку, оказался обездвижен. Врачи сказали: "Не встанет".   А Сергей за два месяца, благодаря помощи родных и бесконечным тренировкам,  сумел  укрепить спину, разработал руки, еще и  окончил Университет с красным дипломом. Параллельно занялся фехтованием, став мастером спорта и многократным чемпионом России. Недавно взялся тренировать сборную Петербурга по регби.   

Сергей Бушманов, спортсмен, тренер: "Для меня это глобальное, может, самое важное в жизни достижение -  выйти на этот уровень после травмы. Теперь могу самостоятельно выйти  погулять.  На тренировках еще не совсем самостоятельный – мне надо помочь примотать оружие, ведь пальцы еще не до конца восстановились. Ближайшая цель - стать чемпионом по фехтованию,   дальше -  мировые достижения.  У меня в неделю 5 тренировок фехтовальных и две регбийные, получается, что нет выходных.  По жизни тоже есть  цель - непереставать ею  наслаждаться  и каждый день совершенствоваться!".

Юрий Кутин каждое утро отправляется на работу, где трудится полный день наравне с другими сотрудниками компании, а параллельно на второй работе  (в социальной организации «Коляски без барьеров»)  помогает создавать  доступную среду для жизни петербургских колясочников. В 22 года тогдашний  студент Института авиаприборостроения на сборах травмировал позвоночник. После двух операций оказался в инвалидном кресле.

Юрий Кутин, специалист по управлению поставками: "Тогда у меня было видение, что я должен обязательно встать на ноги, эта цель меня полностью поглотила.  Восемь  лет посвятил реабилитации. Понял, что не могу вернуть то, что было и   что надо социально реабилитироваться.  И мы переехали в другую квартиру, где была возможность создать доступную среду. После этого активно стал заниматься спортом,  баскетболом на колясках. Лет пятнадцать  ездил на международные соревнования".

Вскоре у Юрия появилась любимая супруга и любимая работа.  Он специалист по управлению поставками в крупной компании, начальник которой (после переезда в новый офис)  обеспечил  доступную среду для ценного сотрудника.                                                                                                                                                          

Виктор Якимчук, генеральный директор компании: "Я специально ездил в Москву, в компанию, мы осматривали ступенькоходы, но потом  решили пандусы построить. Мы ежедневно ими пользуемся, ничего не ломается. Юрий ездит на своей машине, мы даже не замечаем никаких трудностей.  Очень тяжело найти людей порядочных и со светлой головой. Не просто с желанием работать, а чтобы голова справлялась. Поэтому очень здорово найти такого человека, нам очень повезло!".

Алексей Удальцов мечтает сыграть роль поэта  Сирано де Бержерака, а пока актер "Безусловного театра" входит в образ царя в новом спектакле «Волшебное кольцо». Судомеханик по профессии, он повидал мир, походил по морям и океанам, но и представить себя не мог на театральной сцене.  Равно как и в инвалидном кресле, где он,  увы,  оказался 11 лет назад после падения с дерева. 

Алексей Удальцов, актер "Безусловного театра": "Первое время, конечно, может даже истерика, слезы, горе. Потом я в первый раз попал в санаторий и увидел людей на колясках. Они не просто проживают, а живут активно.  Потом я занялся спортом – большим теннисом на колясках.  У нас в группе был парень, у которого  и руки и ноги были парализованы, так,  ему привязывали ракетку к руке. И он играл в теннис!  На него посмотришь: «Что я, с руками, буду "халявить"?».  Таких людей много, они дают стимул другим. Я тоже своей работой в театре хочу показать, что мы способны на многое!  Не надо закрываться и сидеть дома в своих "ракушках".

Теперь Алексей максимально независим: передвигается сам по городу и в пределах реабилитационного центра, где расположен театр, главная его задача – не встать с коляски, а быть счастливым. Этому поспособствует и конкурс для мужчин «Невский Олимп», его финал состоится  уже скоро, 18 февраля.    Самых мужественных и успешных ожидает особый сюрприз.

Елена Самарина, председатель оргкомитета конкурса «Невский Олимп»: "Мы помогаем исполнить мечту. То,  что вызовет кучу эмоций. Будь то   встреча с кумиром...  или полеты на парашюте".

Одно пожелание высказали абсолютно все успешные и мужественные претенденты на «Невский Олимп»: хотелось бы, чтобы развитию возможностей колясочников  способствовали также  и  городские власти. И доступная среда  (а также возможность профессионального бюджетного театра для особых людей и поддержка спортивных направлений)  в нашем городе развивались  и воплощались из мечты в реальность.

Анастасия Тамило, Владимир Пивнев, Антон Голубев, Валентина Говорушкина, Первый канал - Петербург. 

 
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