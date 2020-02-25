Мужчину года выбрали в Петербурге

25 февраля, вторник, 11:35

Кто такой «настоящий мужчина»? Это и специалист в своем деле, и отец, и муж и тот, кто передает свой опыт следующим поколениям, наставник. Именно такие люди - герои нашего сюжета. О лауреатах конкурса «Мужчина года»расскажем подробнее.