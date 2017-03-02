Музей истории религии: более 190 тысяч экспонатов религиозной культуры

02 марта, четверг, 14:16

Культура верований от глубокой древности и до наших дней. Каждый зал Музея истории религии как отдельная глава энциклопедии мировых обрядов и ритуалов. Здесь хранятся и реставрируются уникальные экспонаты, реализуются образовательные и социальные программы. А ещё в 2017 году музей отмечает своё 85-летие.

Сукхавати – в переводе с санскрита – «счастливая земля». Эта многофигурная скульптурная композиция в буддистских монастырях размещается в специальных храмах, куда люди могут попасть всего несколько раз в году. Сукхавати в начале 20 века создали монахи по заказу одного русского коллекционера и сегодня, благодаря музейному экспонированию, доступ к ней неограничен. Домашний алтарь «буцудан» выполнен в редкой сложной технике и нуждается в бережном хранении. С ним и другими раритетами «японской коллекции» посетители могут познакомиться только по предварительной записи, в составе небольшой группы и в сопровождении хранителя.

Сергей Шандыба, Хранитель фонда религии Японии, научный сотрудник Государственного музея истории религии:

"Это действительно хранение – фондохранилище, в котором действуют свои правила, в котором соблюдаются определённые нормы, которые свойственны для любого фондохранилища. Прежде всего, это поддержание микроклимата: температура, влажность, освещение. Тут всё выдержано в необходимо допустимых нормах, свойственных любому хранению."

Собрание музея сегодня насчитывает более 190 000 экспонатов, древнейшие из которых датируются VI тыс. до н. э. Часто предметы старины перед тем, как попасть на экспозицию, проходят через реставрационные мастерские. Колоссальная работа предстоит художникам по восстановлению вот этой иконы Спаса Смоленского. По изображению на ней митрополита Варлаама, который жил в 16 веке, можно судить о времени написания самой иконы.

Юлия Миханова, Антон Голубев, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Санкт-Петербург.