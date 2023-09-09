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07 сентября, четверг, 13:14

Музей Ивана Петровича Павлова в здании старой лаборатории. Как жил и работал великий ученый?

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Нобелевский лауреат, академик Иван Петрович Павлов 100 лет назад здесь в Колтушах заложил научный городок. Теперь здесь работает не только Институт физиологии его имени, но и замечательный музей с интерактивной экспозицией, где постоянно появляются новые необычные экспонаты.

"Наблюдательность и наблюдательность" — девиз академика на фасаде башни лаборатории ныне адресован посетителям музея. Еще в 2019м, к 170—летию Павлова, на первом этаже появилась первая в России постоянная арт-сайнс экспозиция "Новая антропология", детище ученых и медиа-художников. А два года назад обновили экспозицию на втором этаже, где с 50-х годов располагался мемориальный музей Павлова.                                                                                                                                           

 
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