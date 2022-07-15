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14 июля, четверг, 10:49

Музей "Царицын и Ольгин павильоны" вновь открылся в Петергофе. Троллейбусы и трамваи нового поколения. Ленинградская область в пятёрке туристически привлекательных регионов

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После перерыва в два года, связанного с пандемией, в Петергофе снова открыт для посещения музей  "Царицын и Ольгин павильоны". Это совпало с двумя важными датами для Петергофа: 220 лет со дня рождения архитектора  павильонов Андрея Штакеншнайдера  и 200 лет со дня рождения одной из дочерей  императора Николая I - княжны Ольги? в честь которой назван остров с его историческими постройками.

Трамваи и троллейбусы  нового поколения, отечественного и белорусского производства, сегодня в одном из автопарков Петербурга показали губернатору Александру Беглову. Система кондиционирования, низкая посадка транспорта для пассажиров на коляске, usb-порты для зарядки гаджетов - это далеко не полный список всех возможностей современного транспорта. Особое внимание губернатора привлек "умный" трамвай ,на 70 процентов  состоящий из отечественных  компонентов. Его особая функция - это возможность экстренного автоматического торможения при обнаружении  радарами препятствия на пути. Выход новых моделей транспорта на общественные маршруты - это один из этапов транспортной реформы. В ближайшие два года планируется закупить не менее 200 новейших моделей трамваев и автобусов.

"Ленинградская область вошла в пятерку наиболее туристически привлекательных субъектов страны", - отметил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко в ходе своей рабочей поездки в Приозерский район. В программу визита входило посещение нового зоопарка "Шишки на Лампушке" - на 5 га, где обитает 125 животных и птиц, и новой зоны для кемпинга на берегу Владимирской бухты Ладожского озера, на набережной которой предусмотрены места для размещения автодомов и жилых прицепов.

Высокими темпами расширяет свой охват благотворительное медицинское учреждение "Хоспис на дому". Ребята оказывают помощь людям с неизлечимыми болезнями, выезжая к ним на дом. Организация работает по всему  городу, но пока, в первую очередь, ими обслуживаются жители Невского района.

На сегодня под патронажем учреждения находятся несколько десятков человек, в планах увеличить это количественно до пятисот.   

Абас Али-заде, Александр Дружинин, Линда Черкасова. Первый канал. Петербург.

 

 
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