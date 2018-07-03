Музеи необычного формата. Где зарядиться эмоциями и яркими впечатлениями?

02 июля, понедельник, 13:25

Петербург – город музеев. Однако в последние годы на берегах Невы стали появляться различные арт-пространства и выставочные проекты, направленные не столько на образование, сколько на получение новых эмоций и впечатлений.

3 года назад в центре Петербурга появился музей эмоций. Это проект художника Алексея Сергиенко и задумывался он прежде всего, как одно из воплощений современного искусства.

Алексей Сергиенко, художник, автор проекта "Музея эмоций": "В первую очередь музей эмоций - это арт-объект, интерактивный музей современного искусства, которым я занимаюсь уже на протяжении 20 лет".

Каждая комната в музее посвящена одной из основных эмоций человека, ненависти, радости, любви, а также страха,

Сможете ли вы лечь в настоящий гроб или почувствовать себя прикованным к копии электрического стула? Некоторые посетители не в силах переступить через свои страхи, другие, наоборот, требуют более глубоких впечатлений.

Виктор Андронов, директор "Музея эмоций": "Отзывы самые разнообразные мы получаем каждый день . Но бывает, что люди приезжая сюда, заходят в зал, который посвящен агрессии, и один мужчина даже выбежал из музея, так сильно на него сработала эта эмоция. Молодежь требует больше жести, но нам пришлось несколько снизить даже градус агрессии, потому что людям сложно это переживать. Не все готовы выдержать как большую радость, так и большой гнев".

Несколько недель назад в центре города открылась "Выставка киногероев". Фактически, это первый в России музей голливудских персонажей из различных мультфильмов, сказок и боевиков.

Диана Костина, директор по развитию: "Наша задача была - сдвинуть с дивана всех любителей кино. Сделать так, чтобы они были максимально вовлечены в сюжет. И еще одна из наших фишек: мы совместили на одной площадке кино и театр".

Происходит такое совмещение благодаря актерам. Да, да, именно актерам. По выставке вас сопровождают не экскурсоводы и знатоки кинематографа, а профессиональные артисты.

Cергей Федоров, Дмитрий Калач, актеры "Выставки киногероев": "Мы отталкиваемся от посетителя, это импровизация в чистом виде от артистов, и каждый артист будет делать что-то по-своему, и каждый день он будет совершенно другой. Цель в том, чтобы максимальное количество эмоций мог посетитель получить".

А вот в Сладком музее решили не изобретать велосипед, а обратиться к тому, чего не хватает абсолютно любому взрослому человеку – желанию вернуться в детство. Розовые фламинго и единороги, сливочная корова и мороженое размером с человека.

Анна Ткачева, управляющая музеями: "Не хватает сказочных эмоций, поэтому создатели музея решили воплотить мечту, чтобы каждый гость мог вернуться в детство, подурачиться, прийти, расслабиться, улыбнуться, сделать селфи и ознакомить с этими фотками всех своих друзей".

Социальные сети и мессенджеры вдобавок к повальному увлечению селфи создали новый тренд поиска необычных мест для фотографий. Чем необычнее, тем лучше. В данной категории у Сладкого музея мало конкурентов. Однако во всех вышеперечисленных проектах самая главная особенность - это их новизна.

Анна Ткачева, управляющая музеями: "Идею найти сложно, реализовать ее еще сложней. Но когда ты понимаешь, что ты попал, что народу это интересно, что люди оставляют позитивные отзывы, то действительно оно того стоит".

Петербург - город музеев, которых с каждым годом на берегах Невы становится все больше. Конечно, сложно сравнить Эрмитаж, с небольшим арт-пространством, однако каждый из них преследует свои цели, а если в залах есть посетители, значит они востребованы.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.