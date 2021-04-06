Мурино и Сертолово - преображению быть?

05 апреля, понедельник, 10:26

Рассказываем о благоустройстве малых городов и о тех, кто ему способствует.

Проекты по созданию комфортной городской среды в малых городах нашей страны сегодня существуют как на федеральном, так и на региональных уровнях. И в целом они, хоть и медленно, но сдвигают этот вопрос с места. Однако, в Ленинградской области решили еще больше ускорить процессы благоустройства и провели архитектурный хакатон.

Современные общественные пространства для отдыха и досуга в Петербурге появляются почти каждый год, но стоит отъехать на несколько километров в Ленинградскую область, ситуация уже не столь радужная.

Комфортная городская среда – это комплексный вопрос, который не решить за один день. Приступая к благоустройству той или иной территории необходимо иметь план действий, желательно на несколько лет вперед. На создание таких проектов в малых городах просто нет средств. Однако, Центр компетенций Ленинградской области в этом году предложил кардинально новый подход к этому вопросу.



Екатерина Манжула – директор АНО "Центр компетенций ЛО": "У нас проходило рейтинговое голосование по всей Ленинградской области в январе. В ходе голосования были определены территории, которые должны быть благоустроены в 2022 году. Именно на эти территории и были разработаны проекты".

Студентам и молодым специалистам самых разных профессий от социологов до строителей предложили участие в разработке проектов благоустройства для 27 городов Ленинградской области. Основной целью было не только найти новые идеи и молодежное видение благоустройства, но и сформировать настоящее молодое архитектурное сообщество.



Елизавета Гречухина – заместитель директора АНО "Центр компетенций ЛО": "Сделать сообщество молодых специалистов, которые были бы заинтересованы в работе в своих городах Ленинградской области, вдохнуть жизнь в такие пространства, как здесь и сделать проекты, которые были бы реализуемыми и нужными городу".

Места для благоустройства в городах выбирали сами жители. Так в соседнем с Петербургом городе Мурино, который буквально примыкает к городу, был определен перекресток двух самых оживленных улиц бульвара Менделеева и улицы Шувалова.



Ринат Джамбулатов – зам. директора по развитию благоустройства МБУ "Центр благоустройства и строительства": "Допущено очень много ошибок. Проектировщики улиц обращают внимание на выполнение каких-то ГОСТов, но при этом не задумываются, насколько улица будет удобна для жителей города. Сейчас на этой территории просто не за что зацепиться, человек идет от метро до дома, здесь нет ни одной скамейки, ни озеленения. Просто нет места, где можно было бы остановиться, посидеть, особенно для пожилых людей это важно".

Молодые архитекторы предлагали свои идеи для благоустройства только после опроса местных жителей и непосредственного изучения территории, что называется "своими ногами".



Анна Кравченко – участница архитектурного хакатона: "Сделали упор на озеленение и создание камерных зон, чтобы человеку было комфортно находиться, мы зонируем от дороги зеленым массивом, создаем зеленые изгороди. Также создаем зоны, где можно спокойно посидеть, не только транзитом проходить по улице. Поскольку в Мурино нет парков, это очень важный для города момент, очень важная для города территория",

А вот это уже Сертолово и небольшой сквер в микрорайоне "Черная речка". Территория любима местными жителями, здесь есть мемориальная зона, детская игровая площадка, но комфортной среду назвать сложно.



Карина Насыбулина, Евгения Кошкина – участницы архитектурного хакатона: "Сроки были, действительно, сжатые, это была всего лишь неделя. Мы созванивались днями и ночами и полет фантазии шел круглосуточно можно сказать. Было очень много правок, очень много корректировок вносилось в наш первоначальный план, но сама задумка осталась. Наша первоначальная идея и концепция, она сохранилась до конца".



Андрей Морозов, Маргарита Усачева – менторы проекта, архитекторы: "У ребят был очень качественный анализ территории, очень профессиональный, та мемориальная часть, которая сейчас есть – это информационный стенд и мемориальный камень – мы хотим ее сохранить, но не прогибать, как основную, то есть, не весь сквер получает военную тематику, хотя Сертолово военный город, мы просто делаем отсылку к этому".

Архитектурные проекты благоустройства Мурино и Сертолово - заняли призовые места на хаккатоне.

Но проигравших тут нет - по результатам архитектурного конкурса, свои проекты благоустройства получили все 27 заявленных городов Ленинградской области.

Евгений Карманов, ментор проекта, архитектор : "Наша задача заключалась в том, чтобы с опытной стороны подойти к проекту. Конечно, все студенты творческие, очень у них высокие порывы, они готовы творить без остановки. Мы же должны были приземлить этот проект, сделать его удобоваримым, чтобы можно было построить это в будущем".

Далее работы молодых архитекторов представят жителям этих населенных пунктов наряду с уже существующими планами благоустройства. Что из этого претворять в жизнь, решат слушания и голосования.

Сергей Падалко, член Союза архитекторов России, член градостроительного совета при губернаторе Санкт-Петербурга, профессор МААМ: "Данный конкурс привлекает и акцентирует внимание на проблемах маленьких населенных пунктов. Проблемы, которые накопились, назрели, которые требуют решения. И эти решения здесь предлагаются в большом количестве и довольно таки интересные".

Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.



