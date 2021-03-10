Мотоледи и их яркие краски жизни!

10 марта, среда, 09:13

Жить ярко и с приключениями - как героини нашего сюжета нашли новое хобби и к чему это привело.

Героини нашего сюжета спасают и лечат людей, охраняют правопорядок, ведут бухгалтерию и хозяйство, воспитывают детей. Но среди житейской суеты находят время на то, что бы сесть в седло мотоцикла и отправиться навстречу приключениям.

О женщинах, для которых мотоцикл стал способом познавать мир, испытать себя, добавить новые краски жизни - в нашем репортаже.



"Когда сидишь на месте жизнь другая... Просто еду! И это меня успокаивает".



Начать ездить на мотоцикле – и полностью изменить свою жизнь. Екатерина – одна из тех, для кого покупка железного коня стала точкой отсчета множеству новых начинаний и ярких событий. За восемь лет она полностью изменила круг общения, привычки и взгляды.



Екатерина Волкова, мотоледи: "Все такое было семейное, очаг, забота... сейчас это путешествия. Мне хочется получать от жизни максимум, подумала - сделала, раньше я не была такой решительной"



Елена до недавнего времени жила размеренной семейной жизнью. 20 лет брака, двое взрослых детей. После развода нашла для себя отдушину в мотомире, для нее он стал и источником вдохновения, и своеобразной психотерапией.



Елена Лядова, мотоледи: "Поняла, что хочется самой почувствовать эти эмоции и скорость"



Тем более, что компания мотоледи встречается и на пикниках, и в музеях, и на вечеринках.



"В школе училась почти все время на отлично... теперь даже стараюсь быть немножко хуже, чем я есть на самом деле".



11 историй о женской страсти к мотоциклам путешественник Павел Кобяк собрал в один документальный фильм. Говорит, что в процессе съемок пересмотрел свое отношение к девушкам-байкерам. Хотел разобраться, что ими движет - и разрушить остатки стереотипов о том, что байкеры — это брутальные бородатые мужчины в кожаных жилетках.



Павел Кобяк, продюсер и автор идеи фильма, путешественник: "Мои друзья, я от них больше чувствую какого-то нытья. Девушки сейчас удивляют - вся такая собранная, четкая и никаких проблем нет. Девушки последнее время внутренне сильнее чем мужчины".



Галина Владимировна Бонапартова – легенда петербургской мототусовки. Впервые села на байк больше 50 лет назад.



Галина Бонапартова, мастер спорта по мотокроссу: "Отец научил, деревня, ГАИ нет, никого нигде нет. Все детство я себя без мотоцикла и не помню толком".



В студенчестве Галина Владимировна начала заниматься мотокроссом, с тех пор участвует и побеждает во всевозможных соревнованиях, имеет звание мастера спорта. Уверена, что мотоцикл ничуть не опаснее любых других видов транспорта – главное, уметь ездить.



Галина Бонапартова : "Я не понимаю девушек, которые садятся в купальнике.. Мотоцикл не для этого! Сел, значит, будь добр - экипируйся. И относись с уважением к технике. Если человек бесшабашный, и без мозгов, хоть на трехколесный велосипед его посади, он убьется".



Байкерша проехала десятки тысяч километров по стране и за ее пределами, может сама починить свой мотоцикл хоть в мастерской, хоть в дороге..



"В квартире кофры стоят. Зато я сама все делаю, лучше, чем сам никто не сделает. Надежно все".



Увлечение поддерживают и сыновья, а недавно на питбайке начал кататься пятилетний внук. Сейчас семья ждет наступления тепла – чтобы возобновить поездки и тренировки. Сама Галина зимой не катается, но дружит со многими байкерами, к примеру, из клуба "Урал", для которых нет понятия "сезон". Они выезжают, несмотря на снег и холод, а в январе проводят экстремальные экспедиции на выживание.



Андрей Козак, Участник мотоклуба "Урал": "На текущий момент больше стало женских экипажей, девушки садятся за руль, зимой вперед на встречу дороге".



Аня в рамках гонки "Великий гон" проехала на своем мотоцикле 550 километров по зимним дорогам, по маршруту Петербург-Псков-Великий Новгород. Говорит, что многие удивляются выбору транспортного средства, но однажды сев за руль, она поняла, что это именно тот мотоцикл, который ей полностью соответствует.



СНХ Анна Шнайдер, Участница мотоклуба "Урал": "Было холодно, но очень интересно и эти эмоции я запомню на всю жизнь. Мне было интересно проверить себя, планирую участвовать и дальше"



Премьеру документального фильма "Мотоледи" авторы приурочили к международному женскому дню. Среди участниц женщины самых разных профессий. Например, Елена - косметолог и преподаватель йоги, неожиданно в мотомире нашла людей близких по духу, которые в любом возрасте готовы меняться и открывать что-то новое, будь то восточные практики или практики быстрой езды.



"Йога, и мотоцикл учат осознанности... контролируешь движение, смотришь по сторонам".



Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.



