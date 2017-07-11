Разведен мост или нет - теперь можно узнать в режиме реального времени

11 июля, вторник, 12:11

В Петербурге запустили электронный сервис разводки мостов. Теперь узнать статус переправы можно в режиме реального времени. Информация обновляется ежесекундно. Безусловно, такой сервис будет полезен и горожанам, и специальным службам: скорой помощи, полиции, спасателям.

Теперь горожанам необязательно каждую весну заучивать график развода мостов: достаточно воспользоваться специальным мобильным сервисом, который запустил «Мостотрест», отвечающий за городские переправы. К тому же, не надо гадать на кофейной гуще - разведен мост или нет. Ведь не секрет, что иногда пролеты опускают раньше времени, если заявок на проход судов поступает слишком мало.

Ирина Таратухина, начальник диспетчерской службы «Мостотреста»: "Мы можем навести мост раньше. Т.е. по мере прохождения судов «ВолгаБалт» дает команду - наводитесь, и мы наводимся. Но не позже графика. Как правило всегда раньше. Потому что сейчас не такое большое количество судов проходит, какое было лет 5-6 назад. Сейчас судов чуть, чуть поменьше, они справляются быстро и мы наводимся раньше".

На официальном сайте «Мостотреста» теперь можно узнать с точностью до секунды время разводки каждой переправы. А еще здесь можно выяснить, сколько часов осталось до сведения и будет ли вторая разводка за ночь. Информация на сайт поступает автоматически, как только механики разводят мост. О полезности сервиса, говорят, городские таксисты. Ведь теперь стало меньше конфликтных ситуаций с пассажирами.

Максим Козырев, зам. генерального директора представителя электронного сервиса такси: "Ранее они прокладывали маршрут руководствуясь официальным графиком разводки мостов. Для них было всегда сюрпризом, когда мост был наведен. И возникали конфликтные ситуации с пассажирами. Стоимость поездки для пассажира дороже, если маршрут в объезд города по кольцу, и водителю приходилось объяснять пассажиру, что он руководствовался не коммерческой целью, а тем, что по официальному графику не было установлено промежутка в наведении".

Ограничиваться одним лишь сайтом в компании не хотят. В ближайшее время будет разработано приложение для Android-устройств, а потом оно появится и для Айоса. Информацию переведут на три языка: русский, английский и китайский.

Андрей Кочин, и.о. директора «Мостотреста»: "Если раньше у нас было по несколько десятков обращений в ночь на дежурного диспетчера, какой мост разведен, наведен, что планируется. Потому что люди планируют поездки в аэропорт, на ж/д вокзал, а Нева делит город пополам. То сейчас на порядок стало меньше обращений по телефону, соответственно освобождается время на дежурной диспетчерской службы на выполнение своей основной работы".

К предстоящему Дню военно-морского флота «Мостотрест» решил обновить переправы в Кронштадте. Ведь в этом году праздник пройдет именно там. Выполнили очистку и смазку замковых частей и шарниров малых мостов. Из швов гранитной облицовки удалили растительность. Где-то восстановили асфальтовое покрытие, очистили и покрасили барьерные ограждения. А уже скоро единственного сохранившегося разводного моста в Кронштадте Докового ждет капитальный ремонт.

Владимир Софронов, Инженер управления по надзору «Мостотреста»: "Сейчас готовится проект по его ремонту. Работы приблизительно в конце этого года, либо в начале следующего. Мост является памятником. И находится под охраной ГИОПА. И он останется визуально таким же, как мы видим сейчас. В этом году основные плановые летние работы по текущему ремонту мостов и набережных почти выполнены. Однако строительство новых переправ активно продолжается так в следующем году обещают открыть Серный мост, Мало-Петровский и пустить движение по Тучкову мосту.

Игорь Цыжонов. Антон Голубев. Дарья Варновская и Александр Высоких. Первый канал. Петербург.