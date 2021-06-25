Международный военно-морской салон в Петербурге. Новейшие разработки ведущих кораблестроителей страны

25 июня, пятница, 11:10

Новинки флота и вооружения представили на Военно-морском салоне в Петербурге. Десятый форум в этом году проходит с ограничениями. Он открыт только для специалистов. Деловая часть салона проходит в Экспофоруме, а здесь в пассажирском порту пришвартовались 15 военных кораблей. Один из которых – корвет "Гремящий" – представлен впервые.

Самая зрелищная часть Военно-морского салона скрыта от глаз горожан. В пассажирском порту. Доступ к причалам только участникам форума. Корвет "Гремящий" - новобранец флота. На вооружение встал в конце прошлого года. Впервые участвуют в военно-морском салоне и подводные лодки - "Санкт-Петербург" и "Петропавловск-Камчатский".

Антон Дербенев, Старший помощник командира подводной лодки "Петропавловск-Камчатский", капитан III ранга:

"Подводная лодка, как новая машина. Все так же. Все работает отлично. Все системы работают в штатном режиме. Нареканий по материальной части нет. Экипаж проходил обучение в учебных центрах ВМФ, на предприятии изготовителя совместно с представителями промышленности уже на испытаниях, поэтому экипаж подготовлен".

Флагман морской части салона — фрегат "Адмирал флота Касатонов". Такие корабли — основа надводного флота страны. Незаменимы в дальней, океанской зоне. Фрегат — это, прежде всего, грозное вооружение. В его шахтах скрыты знаменитые "Калибры и пусковые установки зенитно-ракетного комплекса "Полимент-Редут".

Алексей Рябоштан, Командир фрегата "Адмирал флота Касатонов", капитан II ранга:

"Комплекс противоздушной обороны "Полимент-Редут" предназначен для обороны корабля от средств воздушного нападения противника на средних и малых дистанциях. Так для поражения надводных кораблей".

Военно-морской салон в Петербурге — нечто вроде выставки достижений российской оборонки. В Экспофоруме проходит конгрессо-выставочная часть салона. Это вращающийся крылевой блок. Когда ракета в полете, на него приходит набегающий поток и он спокойно выстраивается, как ему удобно. Маневренная ракета с особым интеллектом. Это первый показ зенитно-ракетного комплекса "Ресурс" широкой публике. Инженеры концерна "Алмаз-Антей" говорят про него: "Выстрелил и забыл". Вообще, здесь на выставке наглядно показывают новые высоты и глубину отечественной инженерной мысли — от комплексов радиолокационной разведки до цифровых систем управления. Например, турельная установка "Комар" для ПЗРК типа "Игла". Ее уже ставят на корабли.

Игорь Цыжонов, специальный корреспондент:

"Основная задача "Комара" - защитить корабль-носитель от авиации и противокорабельных ракет. С управлением этой установки, пожалуй, может справиться даже ребенок. Самое главное здесь – это многоканальные оптико-электронные камеры, от которых никто не ускользнет".

Многие разработки представлены в экспортном варианте. Ведь выставка рассчитана и на иностранных заказчиков. Они в этом году из 70 стран. Многие изделия имеют двойное назначение и способны нести мирную службу. Например, эти беспилотники от научно-производственного предприятия "Радар ММС". Основные задачи вертолетного беспилотника - ведение разведки, радиолокационное сканирование больших территорий, ретрансляция радиосигналов. Вообще, у него широкий диапазон возможностей, все зависит от приборов, которые можно установить на летательный аппарат.

Иван Анцев, Исполнительный директор научно-производственного предприятия:

"Это магнитометр. Он меряет магнитную аномалию земли. И по этим аномалиям специальное программное обеспечение формирует геолого-разведывательный слой, привязывает его к карте и тем самым определяем есть ли там залежи полезных ископаемых или нет".

В Петербурге работает более сорока предприятий судостроения. Многие представлены на выставке. В прошлом году отрасль судостроения показала высокий рост - 12%. В две тысячи двадцатом было заложено 11 кораблей и судов, и 11 спущено на воду.

Владимир Касатонов, Зам. Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ, Вице-адмирал:

"Вся деятельность командования ВМФ направлена на создание качественно нового, сбалансированного морского флота, который способен совместно с другими видами вооруженных сил РФ обеспечить сдерживание вероятного противника всех тех недругов, которые могут проявить себя. Флот есть и будет океанском флотом и будет готов решать задачи любой сложности".

В данный момент на петербургских верфях строится более пятидесяти кораблей и судов. Это и атомные ледоколы, и военные корабли, и подводные лодки, и траулеры и гражданские суда. В целом предприятия имеют миллиардные заказы. И не исключено, что после салона эта цифра увеличится.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.