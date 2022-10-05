Морские профессии будущего

04 октября, вторник, 14:01

Когда речь идет о морских профессиях, в первую очередь, вспоминаются только матросы и капитаны. Но, на самом деле, эта профессиональная индустрия гораздо шире, чем может показаться изначально. Сварщики, инженеры, врачи - специальностей много и все они востребованы.

Ярмарка морских профессий на ледоколе "Красин" – стала отличным профориентационным маршрутом. Школьники со всего города здесь открыли для себя многообразие новых и интересных специальностей. А ещё узнали, что морская профессия - это не только матросы и капитаны. О самых интересных морских специальностях в нашем репортаже.

Евгений Борисов, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Владимир Пивнев, Первый канал – Санкт-Петербург.