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28 июля, вторник, 13:44

Морская дружина "РУС": на собственной ладье - в средневековье

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Исторические реконструкторы, как известно, люди увлеченные, но найти среди них тех, кто занимается морской исторической реконструкцией крайне сложно. Ведь для управления любым типом корабля всегда нужна команда.

 
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