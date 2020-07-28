Исторические реконструкторы, как известно, люди увлеченные, но найти среди них тех, кто занимается морской исторической реконструкцией крайне сложно. Ведь для управления любым типом корабля всегда нужна команда.
28 июля, вторник, 13:44
Морская дружина "РУС": на собственной ладье - в средневековье
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