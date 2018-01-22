Молодые ученые - получатели грантов и стипендий

22 января, понедельник, 14:19

Российские молодые ученые получили президентские гранты и стипендии. Это одни из самых престижных премий страны, с серьезным конкурсом и отбором. Наша съемочная группа сегодня встретилась с теми, кому удача уже улыбнулась. О научных разработках петербургских исследователей на примере Политехнического университета.

Программа государственной поддержки молодых ученых на федеральном уровне успешно работает уже 20 лет. В конкурсе могут принять участие кандидаты наук, не достигшие 35-летнего возраста, и доктора наук младше 40 лет. По числу победителей Петербург всегда в лидерах. В этом году президентские гранты получили 45 человек из 21 вуза северной столицы.