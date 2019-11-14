Могут ли под одной крышей ужиться школьники, помидоры и курицы?

12 ноября, вторник, 15:17

Движение юных натуралистов или проще говоря юннатов возникло в нашей стране больше 100 лет назад. В каждом крупном городе действовали юннатские станции, их было больше 500 по всему Советскому союзу. Однако, в 90-е годы подавляющая их часть попросту исчезла. Подобной станции в Кировском районе нашего города повезло. Уже в 21 веке она объединилась с соседней общеобразовательной школой и стала Центром эколого-биологического образования.

Сегодня лицею №389 может позавидовать любое образовательное учреждение. Шутка ли, на территории учебного заведения есть не только собственный яблоневый сад и действующая оранжерея, но и настоящий зооуголок.

Все это помогает не просто разнообразить изучение школьных предметов, но сделать уроки биологии, химии и многих других предметов намного интереснее.