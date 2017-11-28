Легенды Монпарнсаса - в Петербурге

27 ноября, понедельник, 12:47

Художественный блокбастер. В музее Фаберже открылась выставка знаменитых художников парижской школы. Модильяни, Сутин и другие легенды Монпарнаса.

Это сейчас Модильяни – один из самых дорогих художников в мире. Его картины продаются за миллионы евро. А страховая стоимость, например, вот этой коллекции, почти миллиард долларов. Привести ее в Россию было не просто. Найти средства на оплату страховок за произведения искусства топового ранга под силу немногим. Музей Фаберже – смог позволить себе украсить афишу Петербурга таким громким проектом.

Владимир Мединский, министр культуры РФ: "Музей, который уже стал гордостью Петербурга, одной из любимых точек посещения гостями города, туристами, любителями искусства, ценителями подлинных ценностей. И конечно, визитная карточка музея – это яркие, необычные художественные выставки. Мы свами помним замечательную выставку Фриды Кало 16 года, Сальвадора Дали, и я уверен, что эта выставка станет большим событием не городского, а событием, действительно, европейского культурного масштаба!".

Ирина Товкалева, Анастасия Тамило, Максим Беляев, Антон Голубев, Екатерина Горбачева, Первый канал - Санкт-Петербург