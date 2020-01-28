Мобильные амбулатории, санавиация и телемедицина: как медицинская помощь приходит в самые отдалённые уголки Ленинградской области

27 января, понедельник, 13:18

На этом экране видны все перемещения машин скорой помощи по Ленинградской области. Диспетчеры из одного кабинета координируют работу 160 автомобилей и двух вертолетов. О том, как медицинская помощь приходит в самые отдалённые уголки региона и как новые технологии делают ее доступнее, - расскажем в нашем репортаже.

В этом вертолёте есть все, что нужно для реанимации и транспортировки самых тяжелых больных. В машине два медика и один пилот. Только что они доставили человека с сердечным приступом из Волховского района в больницу и готовятся вылететь на вызов в Приозерск. На службе в санавиации два таких вертолёта.

Александр Шиян, Старший врач Национальной службы санитарной авиации:

"Спектр у нас: от оказания экстренной помощи до плановой межгоспитальной эвакуации..."

В 2019-м воздушная скорая сделала больше 450 вылетов, это в два раза больше, чем в предыдущем году. Во многих случаях это помогло спасти людям жизнь.

Анна Сбруева, Руководитель Территориального Центра медицины катастроф:

"Мы раньше работали только в дневное время, сейчас мы летаем круглосуточно, потому что два вертолета. Мы летаем не только при ЧС, это инсульты, инфаркты, патология беременности... Возможность помочь большому количеству людей."

Для тех, кому нужна не скорая, а обычный врач, но до ближайшей поликлиники впору лететь на вертолёте, тоже есть хорошие новости. Ленинградская область закупила 48 новых мобильных амбулаторий. Они будут выезжать в посёлки, где нет стационарного медпункта. Среди новшеств - передвижные маммограф и флюорограф.

Карина Цаголова, Заведующая мобильными медицинскими бригадами Всеволожской межрайонной клинической больницы:

"Можно снимать маммографию, результат на месте, у себя в населенном пункте..."

В мобильной амбулатории умещаются лаборатория, смотровой кабинет, где можно сделать УЗИ и кардиограмму, и женская консультация. Это тоже новинка. У акушера-гинеколога Мадины Ханбулатовой это второй выезд в составе мобильной бригады.

Мадина Ханбулатова, Врач акушер-гинеколог:

"Гинеколог это нововведение, пациентки нам очень рады, везде нас принимают..."

В состав мобильной бригады теперь входит довольно большой список специалистов: терапевт, хирург, акушер-гинеколог, кардиолог, невролог, отоларинголог и гастроэнтеролог.

Константин Павлов, Житель Разметелево:

"Очень удобно, не надо ехать во Всеволожск в поликлинику, мы довольны..."

Экономить время теперь могут и сами врачи - и советоваться с более опытными коллегами, пользуясь современными средствами связи. Результаты исследований и другую врачебную информацию передают по специальной защищённой сети. Телемедицину, то есть консультации на расстоянии, активно развивают в Ленинградской областной клинической больнице.

Николай Митрофанов, Руководитель отдела лучевой диагностики Ленинградской областной клинической больницы:

"У нас в дневное время заведующие кабинетов проводят консультации… В круглосуточном режиме дежурный врач компьютерной томографии проводит эти консультации."

В этом кабинете консилиум врачей составляет план лечения больного из Кингисеппа. Здесь врач-рентгенолог обсуждает сложный случай с коллегами из Гатчины. Специалисты проводят по несколько консультаций в день и решают: можно ли помочь пациенту в районе или нужно переводить его в областную больницу.

Михаил Ланшаков, Врач-рентгенолог:

"У пациента политравма, решается, какая помощь ему должна быть оказана. В Гатчину не очень удобно нашим специалистам выезжать. Наверно, будет принято решение о переводе данного пациента в Ленинградскую областную больницу..."

В рамках нацпроекта здравоохранение в планах на этот год планируется развивать направление телемедицины, работу воздушных скорых и мобильных амбулаторий. Чтобы на медицинской карте Ленинградской области не осталось белых пятен.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.