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13 сентября, четверг, 14:37

Многодетные семьи: как совмещать работу и воспитание детей?

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Мама отвечает за здоровье котов, папа за финансы, а дети – за дизайн, творчество и игры. В настоящем семейном бизнесе все при деле. О тех, кто своим личным примером показывает, что многодетная семья может быть счастливой и успешной, и как им это удаётся, расскажем прямо сейчас на Первом канале.

Забота об эрмитажных котах, активная благотворительная деятельность и оригинальное арт-пространство, прославившее наш город на всю Европу – это сделало Анну Кондратьеву самым известным ветеринаром в Петербурге. Но мало кто знает, что у Анны три ребёнка, и именно они оформляли интерьер: рисовали картины, шили игрушки и придумывали своеобразные правила, по которым будет жить новое кафе

Многодетных семей со своим бизнесом много, но тех, кто хотел бы такими стать, еще больше. Родителям не хватает опыта, поддержки и инвестиций, и, решив эти проблемы, можно было бы существенно увеличить число успешных семейных проектов.

 

 
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