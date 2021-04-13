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13 апреля, вторник, 09:54

"Игрушечное измерение" - художники Митрофан Цунами и Алла Таловер делятся секретами воплощения мечты

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Домик у моря - вначале игрушечный, а потом настоящий.

Если вы хотите завести домик у моря, для начала можете вырезать его из дерева и со временем домик появится сам.  А дальше в этом доме начнет появляться все что ни нафантазируешь: маяк – пожалуйста, чебурашка – повзрослевший, и даже инопланетный гость Гемоцукатор, вот так легко создают свое игрушечное измерение художники Митя Цунами и Алла Таловер.                                                             

"Девочка хотела в Питер приехать жить и, прежде чем купить здесь недвижимость, она у нас купила домик маленький, она уже как заякорила. Что у нее есть недвижимость в Петербурге – домик".                                                                                                                                                                   

Магия не магия, а дом – тема сакральная, уверены Митя и Алла, художники мастерской "Пилигрим той". Началось все с приморского мини-домика, который вырезали для себя… мечтали жить, правда у моря теплого, а поселились в итоге у Финского залива. Теперь заказы на микронедвижимость у игрушечных мастеров самые популярные.         

Подробнее - Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.                                                       

 
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