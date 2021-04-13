"Игрушечное измерение" - художники Митрофан Цунами и Алла Таловер делятся секретами воплощения мечты

13 апреля, вторник, 09:54

Домик у моря - вначале игрушечный, а потом настоящий.

Если вы хотите завести домик у моря, для начала можете вырезать его из дерева и со временем домик появится сам. А дальше в этом доме начнет появляться все что ни нафантазируешь: маяк – пожалуйста, чебурашка – повзрослевший, и даже инопланетный гость Гемоцукатор, вот так легко создают свое игрушечное измерение художники Митя Цунами и Алла Таловер.

"Девочка хотела в Питер приехать жить и, прежде чем купить здесь недвижимость, она у нас купила домик маленький, она уже как заякорила. Что у нее есть недвижимость в Петербурге – домик".

Магия не магия, а дом – тема сакральная, уверены Митя и Алла, художники мастерской "Пилигрим той". Началось все с приморского мини-домика, который вырезали для себя… мечтали жить, правда у моря теплого, а поселились в итоге у Финского залива. Теперь заказы на микронедвижимость у игрушечных мастеров самые популярные.

Подробнее - Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.