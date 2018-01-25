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25 января, четверг, 11:23

Мытный двор: судьба микрорайона и мечты о благоустройстве

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В современном Петербурге осталось не так уж много мест с полностью исторической планировкой. Одним из них является территория Мытного двора в Центральном районе. Однако, последние два года местные жители прикладывают немало усилий, для того, чтобы сохранить эту территорию от современной жилой застройки.

Район Пески в Санкт-Петербурге располагается около номерных советских улиц и тянется до самой Невы. Самой узнаваемой его частью является Овсянниковский сад и территория «мытного двора». Здесь всегда селился рабочий люд, а на самом Мытном дворе собирали пошлину за привозимый в столицу Российской империи товар.

Марина Шпринг, экскурсовод, член инициативной группы: "Корпуса разновременные и постоянно перестраивались и в течение 18 века и в течение 19 века. Но до начала 2000-х годов они сохраняли свой исторический облик. У этих зданий, как и у всей этой территории, есть владельцы, которые не спросив ни у кого, привезли машины и экскаваторы, эти здания стали разрушаться".

4 года назад почти половина Мытного двора исчезла под ковшами экскаваторов. Исторические здания, охраняемые государством, в итоге пришлось защищать местным жителям. Поданные ими судебные иски были удовлетворены, но частично. Восстанавливать должны, но когда – никто не знает. 

 

 
Комментарии
Всего (1)
    • Аноним  Сегодня, 12:07
      Важно снимать и рассказывать о настоящей жизни и проблемах Петербурга! Спасибо большое Первому КАНАЛУ, что он детально и подробно осветил нашу тему. Вместе мы сделаем город красивым и благоустроенным, я , хоть и пенсионер, вижу, что действия приводят к результату.А если молчать и потакать - результата не будет. С уважением, ваш зритель и ЖИТЕЛЬ ПРЕКРАСНОГО ГОРОДА, историк Олег Юрьевич А.!
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