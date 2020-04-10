Масштабная генеральная уборка - вместо субботников. Моют и дезинфицируют улицы, фасады домов, парадные, общественный транспорт и поезда - но все эти меры не будут эффективны, если нарушать самоизоляцию. Оставаться дома - наш вклад в победу над вирусом!
09 апреля, четверг, 11:30
Мыть и дезинфицировать - как коммунальные службы убирают город?
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