Мыть и дезинфицировать - как коммунальные службы убирают город?

09 апреля, четверг, 11:30

Масштабная генеральная уборка - вместо субботников. Моют и дезинфицируют улицы, фасады домов, парадные, общественный транспорт и поезда - но все эти меры не будут эффективны, если нарушать самоизоляцию. Оставаться дома - наш вклад в победу над вирусом!