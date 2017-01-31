31 января, вторник, 14:39

На первом канале включение из Петербурга – города, где находится единственный тактильный музей. Посетить его может любой желающий, а в качестве гидов здесь незрячие и слабовидящие люди, которые не просто рассказывают о мире на ощупь, но и учат других ориентироваться в пространстве.

Объёмные картины, уменьшенные копии городских скульптур – экспонаты посетители изучают с помощью прикосновений, то есть на некоторое время оказываются в мире незрячих людей. Неловкость и дискоординация – это только в самом начале погружения в темноту. Через некоторое время можно уже по запаху и форме отличить один продукт от другого и даже нарезать салат.

Гид Андрей рассказывает, что слепой человек, также как зрячий, живёт по принципу «проб и ошибок», и что со временем может научиться идеально запекать мясо в духовке. Не только готовить, но и играть в футбол способны незрячие. Роман с детства гонял мяч во дворе с мальчишками. Лишился зрения, а память ног осталась. Теперь он тренирует 5-летнего сына Максима.

Роман Бибиков, Гид проекта «Мир на ощупь»:

"Я занимался футболом для слепых и слабовидящих, рассказывал сыну постоянно. У меня дома матчи "Зенита" показывают по телевизору, мы смотрим, ну и стали дома пинать понемножку, а летом выходить во двор пинать."

Максим Бибиков:

"Да, я понимаю, что папа не видит. Но если что-то говорить, он понимает, где вы находитесь. У него есть хороший слух и хороший нюх."

Специальный звенящий мяч и голосовые команды помогают игрокам ориентироваться на поле. Есть всероссийский турнир по футболу для незрячих, но Петербург в нём не участвует. Нет команды. И если желающие найдутся, то тренера и зал готовы бесплатно предоставить в Красносельском районе.

Михаил Сергеев, Тренер Центра физкультуры, спорта и здоровья Красносельского района:

"Есть вопросы по количеству занимающихся – их на самом деле очень мало, и хотим как раз начать этот процесс с тем, чтобы дети и их родители узнавали о том, что такие тренировки проводятся, их можно организовать."

Вместе с Романом экскурсии в тактильном музее проводит незрячий программист Максим Спиридонов. Вот уже несколько лет он работает в лаборатории робототехники, которая является резидентом Сколково, занимается разработкой говорящего навигатора для слепых. Свой личный повседневный опыт переносит в электронное устройство, чтобы сделать более комфортной жизнь других людей.

Устройство позволяет ориентироваться в пространстве, предупреждает о препятствии и определяет номинал денежных купюр. Но не всем незрячим оно по карману. Максим надеется, что власти смогут оценить навигатор и внести его в список индивидуальной программы реабилитации для слепых, куда пока входят только белая трость и собака-поводырь.

Максим Спиридонов, Программист:

"К этому навигатору можно подключить так называемые «очки», в них встроены две видеокамеры, и она уже анализирует в реальном времени картинку впереди человека и подсказывает, что находится. Получается своего рода электронная собака-поводырь, можно так сказать."

Продала двухкомнатную квартиру в Луге и купила комнату в коммуналке, из области в Петербург перебралась Ольга Кулюкина, чтобы её сын Лев смог учиться в специализированной школе. Семья живёт на две пенсии. Ольге, инвалиду по зрению, трудно найти работу из-за возраста и диагноза. Она пишет сказки, некоторые уже опубликованы в журналах, и надеется, что талант в будущем финансово поддержит её и сына.

Ольга Кулюкина, Писательница:

"Я пишу сказки, это как живые мультфильмы что ли, их нужно инсценировать. Вот у меня есть такая мечта – а вдруг мою сказку кто-нибудь когда-нибудь прочитает, и появится мультфильм на эту тему, например."

Новое интерактивное пространство «Мира на ощупь» предоставило новые рабочие места инвалидам по зрению. «Лучший социальный проект 2015 года» развивается и реализует ещё одну важную программу – инклюзивного образования.

Анатолий Мовшович, Руководитель проекта:

"Наша школьная программа состоит из 3 этапов: 1 этап – мы их погружаем в полную темноту, где они узнают, что это такое, после этого с ними работают психологи. Второй этап – это как раз мы делаем совместные занятия зрячих и незрячих детей, где мы делаем совместный мастер-класс либо по лепке, либо по рисованию, где они взаимодействуют. И третий этап - мы вывозим их на один день на природу, где они уже общаются в неформальной обстановке."

Всё началось с Северной столицы, и теперь у проекта есть представительство в Сочи, в марте с миром незрячих смогут познакомиться жители Ярославля. И до конца 2017 года по всей России должны появиться около 10-ти таких площадок.

Юлия Миханова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Александр Высоких и Андрей Клемешов, Первый канал. Санкт-Петербург.