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25 января, понедельник, 11:04

Мир без барьеров - о новых проектах и неутомимых людях, которые заряжают окружающих

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«На коляске без барьеров». Новые проекты и возможности.

Герои нашего сюжета недавно стали ведущими смелой и даже чуть провокационной передачи. Их видео блог называется "Откровенно о разном" - и развенчивает мифы людях с инвалидностью и романтических отношениях. Об организации "На коляске без барьеров" и их новых проектах расскажем. 
 
Встречаться, влюбляться, создавать семьи, растить детей – в общественном сознании это плохо увязывается с образом инвалида-колясочника. Ксения Иванова, Евгений Громов и гости их передач хотят напомнить всем, в том числе самим колясочникам, что все возможно. Например, сам Евгений счастливо женат на обычной, здоровой, девушке. И познакомился с ней уже будучи на коляске.
  

Старт шоу был дан минувшей осенью, в планах – новые темы и расширение аудитории. И это только один из проектов организации "На коляске без барьеров".  Еще одна  яркая, в буквальном смысле,  инициатива   - проект "Инклюзивные передвижники".   
 
Юлия Яганова, президент организации "На коляске без барьеров": "Это была серия мастер-классов, пленеров… ездили в Рускеалу, мы освоили съемки квадрокоптером,  есть взгляд сверху и это красиво".
 
Несмотря на то, что прошедший год был сложным для всех, все запланированные мероприятия так или иначе удалось провести. Например, проект – создания и показа коллекции адаптивной одежды для людей в инвалидных колясках. Или конкурс "Невская краса" - для моделей с особенностями.  Об этом и других событиях в мире инклюзивного искусства теперь можно узнать на сайте Агентства Особых Новостей.

Агентство Особых Новостей – это мост, объединяющий мир людей с инвалидностью и их близких с миром обычного здорового человека. В нем трудятся 25 человек, для многих журналистов интернет-издания это стало первой в жизни работой. По планам, яркие новости, которые украсят ленту, будут о деятельности Инклюзивного модельного агентства.

Одна из моделей агентства - Янина Банник. Номинантка конкурса "Невская краса" и участница различных фотопроектов, посвященных красоте без границ.

Янина - автор блога "Ограничений нет" на ютуб -  канале. Вести его она начала, когда стала мамой. Хотела своим примером показать, как  справляться с делами,  будучи в инвалидной коляске. Прогулки с малышом, купание, поход в поликлинику, игры на детских площадках – со всем этим   супруги справляются сами. Янина и ее муж Виталий познакомились в интернете. Их объединила не только  схожая ситуация со здоровьем, но и безграничный оптимизм.
 
Все герои нашего сюжета находят выходы из ситуаций, в которых у многих опускаются руки.  И не просто справляются, но и готовы поддержать и поделиться опытом с другими.


Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый  канал - Петербург.
 

 
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