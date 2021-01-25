Мир без барьеров - о новых проектах и неутомимых людях, которые заряжают окружающих

25 января, понедельник, 11:04

«На коляске без барьеров». Новые проекты и возможности.

Герои нашего сюжета недавно стали ведущими смелой и даже чуть провокационной передачи. Их видео блог называется "Откровенно о разном" - и развенчивает мифы людях с инвалидностью и романтических отношениях. Об организации "На коляске без барьеров" и их новых проектах расскажем.



Встречаться, влюбляться, создавать семьи, растить детей – в общественном сознании это плохо увязывается с образом инвалида-колясочника. Ксения Иванова, Евгений Громов и гости их передач хотят напомнить всем, в том числе самим колясочникам, что все возможно. Например, сам Евгений счастливо женат на обычной, здоровой, девушке. И познакомился с ней уже будучи на коляске.



Старт шоу был дан минувшей осенью, в планах – новые темы и расширение аудитории. И это только один из проектов организации "На коляске без барьеров". Еще одна яркая, в буквальном смысле, инициатива - проект "Инклюзивные передвижники".



Юлия Яганова, президент организации "На коляске без барьеров": "Это была серия мастер-классов, пленеров… ездили в Рускеалу, мы освоили съемки квадрокоптером, есть взгляд сверху и это красиво".



Несмотря на то, что прошедший год был сложным для всех, все запланированные мероприятия так или иначе удалось провести. Например, проект – создания и показа коллекции адаптивной одежды для людей в инвалидных колясках. Или конкурс "Невская краса" - для моделей с особенностями. Об этом и других событиях в мире инклюзивного искусства теперь можно узнать на сайте Агентства Особых Новостей.

Агентство Особых Новостей – это мост, объединяющий мир людей с инвалидностью и их близких с миром обычного здорового человека. В нем трудятся 25 человек, для многих журналистов интернет-издания это стало первой в жизни работой. По планам, яркие новости, которые украсят ленту, будут о деятельности Инклюзивного модельного агентства.

Одна из моделей агентства - Янина Банник. Номинантка конкурса "Невская краса" и участница различных фотопроектов, посвященных красоте без границ.

Янина - автор блога "Ограничений нет" на ютуб - канале. Вести его она начала, когда стала мамой. Хотела своим примером показать, как справляться с делами, будучи в инвалидной коляске. Прогулки с малышом, купание, поход в поликлинику, игры на детских площадках – со всем этим супруги справляются сами. Янина и ее муж Виталий познакомились в интернете. Их объединила не только схожая ситуация со здоровьем, но и безграничный оптимизм.



Все герои нашего сюжета находят выходы из ситуаций, в которых у многих опускаются руки. И не просто справляются, но и готовы поддержать и поделиться опытом с другими.



Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Катерина Горбачева, Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.

