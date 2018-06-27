Милые миниатюры: карликовые козы и овцы, мини-пиг и лошади ростом с собаку

27 июня, среда, 13:47

Это не обман зрения. Мода на все миниатюрное началась с собачек и добралась до лошадей. Это мини-хорс. Он меньше пони. И из-за своего дружелюбного нрава действует на человека как успокоительное.

Мода на миниатюрных животных расширяет свои границы. Уже давно привычными стали собаки размером меньше кошки, миниатюрные кролики, живущие дома. Однако селекционеры и генетики не останавливаются на этом! Сейчас они предлагают нам миниатюрных лошадок. Мини-хорс – это порода лошадей, отличающихся низким ростом . Они очень игривы и подвижны, хорошо ладят с детьми благодаря своему покладистому нраву и довольно высокому интеллекту. Некоторые заводят мини-хорсов в квартире. Но все-таки – это лошадь, она требует ухода и постоянных прогулок.

Наталья Бондаренко, ветеринар: "Те же чистки, копыта, расчесывания, мыть их в принципе тоже нужно, кормление идентичное, лечение. Все как у обычной лошади, только маленьких размеров".

В среднем рост у мини-хорсов около семидесяти сантиметров. Вес от шестидесяти до ста килограмов. Они обворожительны и напоминают ослика Иа из сказки про Винни Пуха: толстенькие, коротконогие и очень печальные. Они с удовольствием дружат с детьми и обучаются командам. Самое любимое лакомство — морковь.

Наталья Бондаренко, ветеринар: "Сейчас их в мире как поводырей используют и как компаньонов для детей. Маленьких детишек вполне спокойно можно до 3-4 лет обучать верховой езде на них. Это очень замечательное животное, тем более, живет она как лошадь достаточно долго".

С прошлого года в социальных сетях наблюдается интерес к карликовым козам. Мини-животные нынче в тренде и без проблем собирают толпы зевак. Карликовые козы весят не более двадцати килограммов. Они так же, как и их большие родственники, имеют рога, бороду, большие стоячие уши и маленький торчащий хвост. Мини-козы очень ласковые, приветливые, отлично дрессируются, их можно приучить к "лотку". Плюсом будет молоко.

Анна Никулина, управляющая мини-зоопарком: "Молоко очень полезное, как у всех коз. У камерунских коз оно вообще очень жирное. Со вкусом пломбира. Козы у нас очень контакты. Они по породе все время ищут общение с человеком. Они не уходят. Им требуется, чтобы их гладили, чесали, угощали и так далее".

А вот польза от карликовых овец - не только молоко, но еще и шерсть. Да, есть и такие животные. Кстати, эти овцы когда-то были весьма популярны у королевских особ в Европе.

Анна Никулина, управляющая мини-зоопарком: "Это карликовые французские овцы. Выведены они были для декоративных целей, для украшения лужаек. Во Франции очень было модно заводить этих овец в качестве газонокосилок. Они абсолютно не прихотливы, живут в нашем ареале, не страшны им морозы. Едят травку, сено, комбикорм".

Рейтинг самых необычных домашних питомцев в стране уже не первый год возглавляют мини-пиги, оставляя позади игуан и пауков. Мода на розовые пятачки держится уже несколько лет. Эту свинку зовут Фира. Характер добродушный, общительный. Живет она в обычной питерской квартире. На каждой прогулке в парке Фира в центре внимания. Появление свиньи в людных местах неизменно вызывает ажиотаж у горожан. Люди стремятся сфотографировать Фиру. Сама свинка, пожалуй, не против.

Дмитрий Крейнин, владелец свинки Фиры: "Содержание дома - как собака, ничем не отличается. В отличае от всех мифов, которые о них ходят, это очень чистоплотные животные. Буквально с двухнедельного возраста они приучаются к прогулкам или к лотку, как кошки. Это уже личный выбор хозяев. Чем старше она становится, тем больше спит."

Мода на домашних экзотических животных не проходит никогда. Современное общественное мнение становится более лояльным ко многим видам миниатюрных домашних животных, и маленькие свинки, проживающие в городских квартирах и гуляющие по улицам на поводке, воспринимаются как вполне обычное и нормальное явление, чего нельзя было сказать еще два десятка лет назад.

Игорь Цыжонов. Максим Беляев. Дарья Варновская. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург