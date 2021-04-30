Роскошь и легенды Михайловского замка. Завершение масштабной реставрации

30 апреля, пятница, 12:17

Михайловский замок - что совсем скоро увидят посетители?

Воскресенский, Тронный зал, Галерея Арабесок, апартаменты камер-фрейлины Протасовой — стали частью экспозиции Русского музея по завершению его 125го юбилейного года. Реставрация обошлась в 400 миллионов рублей. У дворца с трудной судьбой сменился не один десяток хозяев. Последний — военно-морская библиотека, покинула Михайловский в 2018м. Залы реставраторы нашли в плачевном состоянии. Особо досталось большому тронному: 10 лет простоял в лесах.

Лепнина, позолота, плафоны с живописными аллегориями мира и победы вновь вернули торжественную роскошь залу для приема иноземных делегаций. По назначению хозяин его так ни разу и не использовал. Мощь Российской империи призваны были демонстрировать эти 74 медальона, из которых сохранилось 32 подлинных.

В Воскресенском — зале перед тронным, дожидаясь приема, гости могли изучать историю России. По картинам, отражающим события, которые Павел 1 считал ключевыми. Две работы Григория Угрюмова Приглашение на царство Михаила Романова и Взятие Казани одними из первых вошли в коллекцию Русского музея. Другие пока не вернулись на родные стены.

Во дворце были и апартаменты, где жили фавориты. В покоях камер-фрейлины Анны Протасовой после реставрации разместилась Романовская галерея Зимнего дворца, где Николай 1й собрал полторы сотни портретов императоров и их семей. Галерею после революции уничтожили, а Русский музей сохранил 40 изображений и 23 подлинные рамы. Есть и портрет бывшей хозяйки покоев, Анны Протасовой, фаворитки многих царствований.

Галерею арабесок Винченцо Бренна создал в подражание знаменитым Лоджиям Рафаэля в Ватикане. Теперь здесь поселились мраморные скульптуры, эвакуированные из Летнего сада. На сегодня 90 процентов парадных залов отреставрировано, но во дворце площадью 22000 квадратных метров для реставраторов работы хватает. А пока Русский музей, вошедший в десятку самых посещаемых музеев мира, готовит большую программу к юбилею Петра 1.

Анастасия Тамило, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев - Первый канал-Петербург.