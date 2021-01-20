Михайловский празднует и готовится к премьерам! Гала-концерт и большие планы

19 января, вторник, 09:17

Закулисье и сцена Михайловского театра. Что ждут звезды балета от Нового Года и как они встречали праздники?

В канун Нового года по старому стилю в Михайловский театр провёл Праздничный Гала-концерт звезд балета. Изначально он должен был пройти 31 декабря, но из-за ограничений его пришлось перенести на более позднюю дату.

Как в театре отметили праздник несмотря на то, что его пришлось отложить, и что ожидает зрителей в 2021 году?

Хиты классического и современного балетного репертуара, в исполнении звезд сцены. В первоначальных планах после этой яркой, праздничной программы гости вечера должны были в приподнятом настроении встречать новый 2021 год. Так или иначе осуществить задуманное помогла своеобразная русская традиция – праздновать его еще раз две недели спустя.

Самое яркое событие вечера - выступление примы лондонского королевского Ковент-Гардена Натальи Осиповой. И для зрителей, - и для самой артистки это стало настоящим рождественским чудом: возможность выбраться в Петербург после британского локдауна, выйти на сцену, и даже просто свободно прогуляться по улицам.

Главная боль балетных артистов – после большого перерыва им очень сложно вернуться в форму. В Англии и других странах, где театры закрыты уже почти год, танцорам до сих пор приходится придумывать, как проводить занятия в домашней обстановке или ближайшем парке. Во время весеннего карантина звезды Михайловского театра сняли об этом видеоролик, который посмотрели больше 70 миллионов человек.

На отложенном новогоднем концерте премьер Михайловского театра Иван Васильев представил "отложенную" премьеру. Точнее, один из номеров будущего спектакля Летучая мышь.

Ещё одна участница гала-концерта - Анастасия Соболева. Для нее перерыв в работе состоялся бы и без пандемии – всеобщий карантин совпал с ее декретным отпуском. А ослабление ограничений – с возможностью вернуться на сцену.

И все же, пандемия для артистов Михайловского театра не прошла легко - новой коронавирусной инфекцией переболели 70 процентов труппы. Несмотря на сложности в театре осенью сыграли премьеру, балет Коппелия - о легкомысленном юноше, который едва не променял очаровательную невесту на механическую куклу.

Тем не менее, сейчас в театре уже начали подготовку еще четырех премьер: оперу Петра Чайковского "Опричник" и балет Родиона Щедрина "Конек-Горбунок" сыграют в мае. Еще две премьеры по планам в сентябре.

Один из номеров новогоднего гала-концерта оказался очень символичным для прошедшего года. Постановка Ромео и Джульетты под музыку Radiohead , балет Radio and Juliet был поставлен 15 лет назад. По иронии судьбы и задумке хореографа этот номер исполнялся в медицинских масках. Сегодня их решили снять.

От ограничений устали и артисты, и зрители. Для многих поход в театр сам по себе праздник, несмотря на маски и шахматную рассадку, способный подарить особое настроение на месяцы вперед.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый канал -Петербург.