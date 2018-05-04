Михаил Шемякин - настоящее воплощение мультикультурализма

04 мая, пятница, 13:27

Михаилу Шемякину сегодня исполняется 75 лет. Художник, скульптор, исследователь. В свой юбилейный год он параллельно работает над несколькими проектами. Один из них – выставка «Доизгнанье», которая посвящена ленинградскому периоду творчества. Подробнее о ней, а также о жизни, философии и искусстве...

Форма протеста Шемякина — его искусство. Уже на ранних работах видно, что он уходит от советской реальности и пытается экспериментировать. Чего простить ему так и не смогли. Сначала исключили из союза художников, а после и вовсе выслали из страны. Как признается сегодня сам мастер, на тот момент это был лучший сценарий его жизни.

Михаил Шемякин – Художник, скульптор, исследователь искусства:

"Если бы я остался, я был бы расстрелян, потому что у меня была 64 статья – расстрельная - измена родине, антисоветская деятельность. Я был арестован и выслан сотрудниками госбезопасности, которые просто хотели меня спасти."

Покидая родину, опальный художник не смог забрать с собой ни одной картины. Потому судьба многих работ Шемякина до сих пор не известна. Чтобы собрать эти 50 оригинальных произведений, кураторам выставки пришлось в буквальном смысле слова работать детективами. Например, вот это изображение монастыря нашлось в Париже, и чтобы его выкупить, коллекционер Исаак Кушнир потратил все свои сбережения и несколько бессонных ночей.

Исаак Кушнир – Куратор выставки, коллекционер:

"Мои поиски увенчались радостным звонком моего друга из Парижа, антиквара, что нашлась работа 60-х годов, я был счастлив..."

Идеи Шемякина и сегодня причудливы и оригинальны. Сейчас он работает над рисунками к своеобразной Азбуке забытых старинных слов. Например, юные читатели смогут узнать, как выглядит тюлюлюй или тяпок. В этом году художник рассчитывает выпустить иллюстрированный сборник русских загадок. К своим проектам Михаил Михайлович активно привлекает и студентов. В академии Штиглица у мастера есть свой курс, для которого он разработал специальную методику обучения...

Михаил Шемякин - Художник, скульптор, исследователь искусства:

"Это разработанный мною метод анализа, структур, взгляда на натуру, на предметы и перевод их в метафизическую знаковую систему..."

Всего на курсе у Шемякина шесть студентов, каждого из которых мастер отбирал лично. У Ирины, например, нет даже художественного образования. Работая экономистом, в свободное время она рисовала для себя. С этими работами и пришла на собеседование, после которого полностью изменилась ее жизнь.

Ирина Ачкасова - Студентка Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица:

"Он нас учит видеть по-другому, пытается показать свой мир, то есть мы видим, как работает он, с чем работает он, какими проектами он занимается..."

В обязательную программу Михаила Шемякина в Петербурге входит просмотр "Щелкунчика", Для этого спектакля художник создал не только невероятные костюмы, но и написал либретто и придумал многие танцы и движения для артистов, которые до сих пор считаются неповторимыми. Не смотря на то, что этот балет с успехом идет на сцене Мариинского театра уже 17 лет, мастер до сих пор лично проверяет, все ли здесь так, как было им задумано.

Михаил Шемякин - Художник, скульптор, исследователь искусства:

"Я отказывался от этой работы, но Валерий, человек уникальный, который хорошо знал мои работы, говорил: не отказывайся, я прошу тебя сделать новую вещь, очень важную для мира музыки; и второе, я прошу тебя понять, что ты давно уже, наверное, лет тридцать, сам того не подозревая, работаешь над этим "Щелкунчиком". И он был прав!"

"Щелкунчик" стал первым балетом Шемякина, который открыл ему новые горизонты в творчестве. Сейчас художник, совместно с американским композитором, работает над мюзиклом под рабочим названием "История Машеньки, Щелкунчика и крысенка Фреди". Время Шемякина сегодня, вопреки законам физики, предельно многомерно. Российский скульптор, американский гражданин, поклонник Прованса и большой любитель японской кухни – настоящее воплощение мультикультурализма!

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Антон Голубев. Татьяна Осипова. Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.