Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств». Яркие музыкальные события

22 декабря, пятница, 13:20

Основные концерты фестиваля проходят в Большом зале филармонии, но в программу включены и события на других площадках, а также спектакли и даже балет. Фестиваль «Площадь Искусств» проводится в 23-й раз и уже стал визитной карточкой Санкт-Петербурга.

В этом году фестиваль посвящён памяти Юрия Темирканова. Программу этого музыкального события составлял ещё маэстро. В Филармонии звучала 13-я симфония Д. Шостаковича в исполнении Заслуженного коллектива России, выступали Юрий Башмет и Константин Хабенский. Чем ещё запомнился фестиваль?

Подробности - Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург