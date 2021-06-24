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Международный морской салон открылся в Петербурге. Подготовка к празднику "Алые паруса". ЕВРО 2020 дарит улыбки детям. Как прошел День памяти и скорби в Петербурге и Ленобласти

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Город. Общество. Политика. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями, которые происходят в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели и мнения экспертов.

22 июня 80 лет назад началась Великая Отечественная война. В День памяти и скорби в Петербурге состоялось несколько памятных акций. В ночь на 22 июня на Марсовом поле Волонтеры Победы выложили огненную картину из 30 тысяч свечей в форме медали "За оборону Ленинграда". На Пискаревском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония. Венки и цветы к монументу "Мать-Родина" возложили губернатор Александр Беглов и члены Правительства СанктПетербурга. А в Ленинградской области состоялся мотопробег по Дороге жизни.

Мотопробег возглавил Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. По пути следования участники сделали остановки у памятника "Рубежный камень", где возложили цветы к подножию монумента в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Завершился пробег у музея-заповедника "Прорыв блокады Ленинграда".

В пятницу 25 июня в Петербурге пройдет традиционный праздник выпускников "Алые паруса". В этот день будут введены ограничения на движение транспорта в центре города. Проводить их будут в четыре этапа, начиная с полудня.

А с 22.00 до часу ночи будут закрыты все мосты в зоне проведения праздника и прилегающие набережные и улицы. Метро и ряд маршрутов городского наземного транспорта будут работать всю ночь. Однако вход на станции ближайшие к местам массовых гуляний во время праздника будет либо ограничен, либо полностью закрыт.

Полный список изменений размещен на сайте Комитета по транспорту.

В Петербурге открылся X  Международный военно-морской салон. Конгрессно-выставочная и деловая части программы пройдут на площадках "Экспофорума". А в пассажирском порту "Морской фасад" пришвартовались 17 военных кораблей и катеров. Правда, покажут их только участникам салона. Из-за рекомендаций Роспотребнадзора проход в порт доступен лишь ограниченному числу лиц. Однако это не помешает реализации основной задачи – развития военно-технического сотрудничества между государствами.

ЕВРО-2020 дарит улыбки детям. По благотворительной программе "Детские улыбки" посетить чемпионат смогут дети из многодетных семей и дети с ограниченными возможностями. Для них предусмотрено 480 билетов — по 160 на три матча группового этапа на "Стадионе Санкт-Петербург". Помимо этого, для детей организовали развлекательную программу в Парке футбола, которая включала мастер-классы, эстафеты, аквагрим в цветах сборной и фотосессии с официальным талисманом чемпионата Скиллзи.

Спортивный накал в сочетании с городскими ландшафтами и русским балетом. Журналистам, аккредитованным на Чемпионат Европы, представили одну из достопримечательностей Петербурга – изделия Императорского фарфорового завода. Гости смогли побывать на производстве – в Цехе высокохудожественных изделий, и увидеть все этапы создания фарфора. А на небольшой выставке в пресс-центре Евро 2020 на Невском проспекте совершить прогулку по Северной столице - прямо не отходя от своего рабочего места.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый  канал. Петербург

 
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