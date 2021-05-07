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06 мая, четверг, 11:15

Международный конкурс молодых дизайнеров "Адмиралтейская игла». Как молодые модельеры меняют взгляд на моду?

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Международный конкурс молодых дизайнеров "Адмиралтейская игла» в этом году проходит под девизом «Игровые миры дизайна». Среди тем, вдохновляющих участников - видео игры, цифровизация и самоизоляция с одной стороны, русские традиции и детские воспоминания - с другой.

Яркие образы, смелые идеи, эксперименты с материалами и формами – гала-показ конкурса - это красочное шоу, собравшее самых перспективных молодых дизайнеров. За 27 лет существования конкурс "Адмиралтейская игла" стал стартовой площадкой для многих успешных российских модельеров. В этом году показ - вдвойне праздник и для жюри, и для участников – ведь в прошлый раз все мероприятия проходили онлайн. Пандемия повлияла и на индустрию красоты.

Заявки на конкурс подали 350 человек, включая участников из Японии, Китая, Италии и Германии, хоть они и не смогли присутствовать лично. До финала дошли 75.

Несмотря на всеобщую цифровизацию, многих, по-прежнему, вдохновляет этника, как и одну из участниц конкурса - Алину Березину. В основу ее коллекции легли прабабушкины подзоры, которые из украшения для кровати превратились в элементы платьев и костюмов.

Алина – еще студентка, учится на кафедре дизайна костюма. Ее дизайнерское бюро пока располагается дома, здесь она и создает эскизы, и шьет одежду. Еще одна ее коллекция - призер номинации "Детская одежда" называется "Сам себе художник". За основу взяты детские рисунки.

Прошлый год заставил всех переосмыслить реальное и цифровое пространство. В онлайн-магазинах начали появляться виртуальные примерочные, модные бренды проводят премьеры коллекций в стиле компьютерных игр. Дизайнерское сообщество обсуждает итоги и ищет плюсы. Один из них: сейчас стало проще найти свою аудиторию и пообщаться с потребителем. Ведь, особенно для начинающих, так важно понимать, для кого они шьют свою одежду.

Анастасия Ким, студентка университета промышленных технологий и дизайна, решила, что ее вещи – для тех, кто дорожит воспоминаниями детства и любит советский шик. Коллекция называется "Вкус детства", самая яркая модель посвящена сгущенке.

Коллекцию уже высоко оценили на разных профессиональных конкурсах. Платки и авоськи снова в тренде, ведь мода всегда возвращается.

Основная миссия конкурса "Адмиралтейская игла" - дать возможность молодым талантам проявить себя и показать экспертам моды свое видение. Победители получают солидные денежные призы и  стажировки от крупнейших модных домов России и Европы. Гран-при конкурса на этот раз получила дизайнер из Иваново Ксения Демьяненко, ее коллекцию "Биоматериал" жюри единодушно признали лучшей в этом году.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург

 
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