Международный фестиваль "Послание к человеку". О ярких премьерах документального кино

01 ноября, среда, 17:32

Если у вас есть пять суток и вы готовы потратить их на беспрерывный просмотр фильмов, то их как раз хватит на всю программу фестиваля документального кино «Послание к человеку». 120 часов, 200 картин, 44 страны. Недаром, сегодня «документалки» чуть ли не самый популярный способ знакомства с миром. Какие темы особенно востребованы у зрителя и авторов?

Если нескольких суток у вас всё же нет, то рассказываем, на что точно нужно обратить внимание.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.