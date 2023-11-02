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01 ноября, среда, 17:32

Международный фестиваль "Послание к человеку". О ярких премьерах документального кино

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Если у вас есть пять суток и вы готовы потратить их на беспрерывный просмотр фильмов, то их как раз хватит на всю программу фестиваля документального кино «Послание к человеку». 120 часов, 200 картин, 44 страны. Недаром, сегодня «документалки» чуть ли не самый популярный способ знакомства с миром. Какие темы особенно востребованы у зрителя и авторов?

Если нескольких суток у вас всё же нет, то рассказываем, на что точно нужно обратить внимание.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.

 
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