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26 мая, пятница, 09:47

Место, где живут сразу все времена и человеческие истории: прогулка по барахолке

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Блошиный рынок — официальное название барахолки на Удельной. «Уделка» входит в топ мировых блошиных рынков: до миллиона предметов на прилавках в базарные дни.

Стихийные распродажи начались с 20-х годов прошлого века, в 2009 году построили торговые ряды, но развалы никуда не делись. Прийти сюда можно ногами, а уехать на моноколесе, прихватив редкую сумочку сороковых годов прибалтийского производства.

 

Подробности – Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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