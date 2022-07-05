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05 июля, вторник, 11:57

Медные духовые: «Брасс белых ночей» в Мариинском театре

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Труба, валторна, туба, тромбон – участники первого в истории Мариинского театра фестиваля медных духовых инструментов. Такие праздники музыки, посвящённые одной разновидности инструментов, помогают показать их особое звучание, которое складывается в гармонию оркестра.

На протяжении недели, зрители слушали классику и джаз в исполнении мастеров, а юные солисты перенимали опыт у профессиональных музыкантов и даже участвовали в концертах вместе с именитыми исполнителями. Медные духовые инструменты изучала наша съёмочная группа.

Евгений Борисов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 

 
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