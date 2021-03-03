Медицинский туризм в Петербурге. О тех, кто приезжает в Петербург поправить здоровье и о возможностях, которые предлагает город

03 марта, среда, 13:08

Петербург привлекателен для туристов не только своими культурными достопримечательностями, но и возможностями в сфере медицины и оздоровления. Медицинский туризм сейчас одно из самых актуальных направлений.

Санаторно-курортный комплекс Петербурга – уникальный оздоровительный кластер, который находится в северных широтах. Бренду медицины Северной столицы доверяют пациенты из других регионов страны и из-за рубежа. Так, Арсений Ермолаев, спортсмен-регбист приехал из Петрозаводска, проходить реабилитацию после травмы.

Арсений Ермолаев, Спортсмен (Петрозаводск):

"Варианты были, но посоветовавшись с коллегами и друзьями, я принял решение, что в Петербурге мне окажут квалифицированную настоящую помощь, то в чем я нуждаюсь".

Сейчас помимо традиционных направлений лечения и оздоровления санатории предлагают программы реабилитации после ковида. В нее входят: плавание и дыхательная гимнастика, галокамера, скандинавская ходьба – целый комплекс процедур, помогающих справиться с последствиями болезни. Допустим, после сеансов в барокамере у пациентов заметно улучшается сатурация.

Сергей Евсеев, Главный врач санатория:

"Санаторная система, как система, развивалась в двух странах исторически, это - Германия и Россия. И такой школы просто нигде нет. Это должен быть комплексный подход, куда входят все современные и традиционные методики, такие как: терренкур, скандинавская ходьба".

Жители города, прошедшие реанимацию и имевшие поражение лёгких более 50 процентов, проходят реабилитацию бесплатно - по городской программе в пансионате "Восток-6". Сейчас к выписке готовятся первые пациенты.

Татьяна Шутова, Пациентка санатория:

"Было очень сложно - одышка выраженная. Две недели я здесь и сейчас я уже могу и на второй этаж подняться, и по улице пройти."

После пандемии люди стали больше внимания уделять своему здоровью. Одна из концепций развития туризма – предлагать гостям после экскурсионного тура разместиться в санатории, чтобы пройти курс оздоровления.

Сергей Корнеев, Председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга:

"Спрос на это был всегда, поэтому в Петербурге было создано специализированное агентство медицинского туризма, по принципу единого окна. И коронавирус не отменил других проблем, потому что люди болеют и помимо коронавирусной инфекции".

Агентство помогает туристам подобрать клинику и оформить все необходимые документы - как россиянам, так и иностранным гражданам. А недавно здесь запустили онлайн-акселератор для клиник, желающих развивать работу с иногородними пациентами.

Наталья Юдина, Советник директора АО "Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма":

"Учреждение, будь то клиника или санаторий, получают стратегию развития...".

Пока туристы чаще приезжают за высококвалифицированной медицинской помощью. Так, Патриция, жительница Латвии, выяснила, что необходимую ей срочную операцию лучше делать в России. И благодаря Петербургскому агентству медицинского туризма, она смогла быстро оформить визу накануне новогодних праздников.

Патриция Литауниеце:

"И в последний рабочий день посольства я вышла с визой в паспорте. Я думала, это какой-то сон, для меня это новогоднее чудо было. Я очень благодарна этому агентству".

В прошлом году поток иностранных медицинских туристов упал на 24 процента, что с учетом пандемии не так уж и много. Ведь оформить визу на лечение можно даже при закрытых границах. А в этом году отрасль особенно рассчитывает на прирост числа внутренних туристов. Сейчас их примерно треть от общего числа. Ну, а большинство все-таки приезжает из нашего региона.

Ирина Голуб, Солистка Мариинского театра:

"Я забыла костыли. Я ушла на 11-й день после операции! Сейчас прошло два месяца, я уже начинаю танцевать. Люди обычно после такой операции ходят на двух костылях до трех месяцев".

Ирина Голуб - солистка Мариинского театра, проходит реабилитацию после сложной операции на бедре. Имея возможность лечиться где угодно, она сделала выбор в пользу родных краев и проходит курс в санатории "Дюны". Здесь можно встретить и иностранцев, которые выбирают относительную, по международным меркам, дешевизну, при высоком качестве услуг.

Андрей Трапезников, Исполнительный директор санатория:

"Тут и фактор цены, и то, что мы находимся на окраине красивейшего города, и я думаю, люди совмещали приятное с полезным".

Санаторно-курортные комплексы Петербурга имеют около 15 тысяч мест размещения. Сейчас, вне сезона, они заполнены примерно наполовину. Но летом ожидают притока гостей, желающих подышать целебным приморским воздухом и пройти курс оздоровления под присмотром одних из лучших специалистов в стране.

Юлия Демьянова, Антон Голубев, Линда Черкасова, Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.