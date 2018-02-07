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07 февраля, среда, 13:16

Мастера акварели

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"Мастера акварели" - это продолжение выставочного проекта, стартовавшего в Петербурге три года назад. На экспозиции представлены разнообразные по стилю и жанрам акварели известных мастеров из двадцати трех стран мира.

Есть в акварельной технике какое-то особое  хрупкое очарование, легкость и прозрачность, способность удивительно точно передать стремительность и мимолетность момента. Современные живописцы любят акварель. Эта техника идеально подходит для динамичного, стремительно меняющегося на наших глазах мира. Портреты, пейзажи, натюрморты, абстракция – все эти жанры и объединила выставка «Мастера акварели».

Александр Сайков, Председатель Правления Петербургского союза художников:

"К акварели пока еще несколько легкомысленное отношение. Акварель,  как в школе рисовали. А здесь художники демонстрируют высочайший класс мастерства..."

Традиционно работа выставки насыщена творческими встречами, мастер-классами, лекциями, дискуссиями, презентациями акварельных материалов. Цель организаторов — создать площадку для прямого общения любителей акварели, учащихся, преподавателей с профессиональными акварелистами, чтобы расширить границы привычного восприятия акварели и обозначить ее будущее. Шведка Анн Далин Ларшон в основном рисует интерьеры. На мастер-классе давала уроки «игры со светом».

Анн Далин Ларшон, Художник, Швеция:

"Я хочу научить людей играть со светом, как его правильно рисовать и правильно использовать в картине..."



Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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