Хороводы и проводы весны в социальной деревне. О тех, кто помогает и кому эта помощь так необходима

16 марта, вторник, 09:44

В Солнечном-2, на социальной даче, волонтеры благотворительного фонда "Добрый волшебник" устроили праздник Масленицы.

В 45-ти километрах от Петербурга в 2014 году появился поселок Солнечное-2, здесь живут многодетные семьи, одинокие мамы, пенсионеры и инвалиды и в этом году здесь особенно ждали весны и масленицы. Первый праздник после пандемии в "социальной деревне"

Одна из масленичных традиций – сложить в короб все беды и выбросить их вон, чтобы пришло в доме счастье. Каждому жителю социальных дач есть, что запрятать в этот короб. Наталья Муханова одна растит двоих детей – годовалую Олю и 9ти летнего Колю. Коля родился с тяжелой инвалидностью, папа покинул семью сразу, а маме в роддоме дали понять, что лучший выход - отказаться от малыша.

По словам Натальи, каждая мама ребенка с инвалидностью может рассказать такую историю. Мамы поселка дружат, обмениваются информацией, которой не предоставляют официальные службы. О социальных дачах, которые сдаются для особых категорий граждан по льготной цене, Наташа узнала от подруги, подала заявление в Собес. Теперь 7й год у семьи есть свежий воздух, доступная среда в доме и поселке, а в школу мама возит Колю в город.

Устроил праздник в Солнечном-2 и привез подарки ко всем прошедшим праздникам "Добрый волшебник". Так называется благотворительный фонд, волонтеры которого даже во время пандемии курировали в поселке семьи, особо нуждавшиеся в помощи.

Жанна Силиверстова, президент благотворительного фонда "Добрый Волшебник" : "У нас несколько семей тут. Многодетные мамы-одиночки, дети-инвалиды, помогаем продуктами. Помощью в лечении, футбол, хоккей, развлекательные мероприятия, вещевая помощь".

У супругов Щегловых инвалидность, 1 и 2 группы, поэтому они имеют право на социальную дачу. Чета пенсионеров впервые после года вынужденного затворничества приняла гостей – волонтеров фонда с подарками. Супруга смогла прийти на Масленицу, а вот Борис Николаевич почти не ходит, перенес 13 операций на ногу. Так что праздник пришел к нему сам.

Вику в поселке знают все – и стар и млад: она не просто добрая соседка. Воспитывает троих детей – 3х, 5ти и 13 лет, у старшей дочери - ДЦП, а еще работает волонтером от фонда "Добрый волшебник". Всю пандемию развозила нуждающимся семьям продукты.

Вика в прошлом сотрудница милиции со стажем, дипломированный искусствовед, теперь получает второе высшее по специальности "государственное и муниципальное управление" - чтоб людям помогать уже профессионально. Здесь, в Солнечном-2 около ста дач, где живут те, кто нуждается в помощи, а в городе таких людей еще больше.

Анастасия Тамило, Олег Подъячев, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев, Первый канал- Петербург.