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31 января, пятница, 11:12

Музыкальный театр детей Марины Ланды и Сергея Васильева - снова на чемоданах!

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Больше 80-ти старых чемоданов - такое можно увидеть в единственном театре Петербурга - МТД – музыкальном театре детей, который отмечает свой 25 летний юбилей. Кстати, к этому празднику руководители театра Марина Ланда и Сергей Васильев получили неплохой подарок национальную анимационную премию «Икар» . Расскажем подробнее прямо сейчас.

 
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