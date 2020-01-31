Музыкальный театр детей Марины Ланды и Сергея Васильева - снова на чемоданах!

31 января, пятница, 11:12

Больше 80-ти старых чемоданов - такое можно увидеть в единственном театре Петербурга - МТД – музыкальном театре детей, который отмечает свой 25 летний юбилей. Кстати, к этому празднику руководители театра Марина Ланда и Сергей Васильев получили неплохой подарок национальную анимационную премию «Икар» . Расскажем подробнее прямо сейчас.