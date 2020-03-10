Манга и комиксы - как в Петербурге развивается особый жанр японской литературы

10 марта, вторник, 10:27

Если у вас в руках книга, которую нужно начинать читать с конца и в которой больше картинок, чем текста, причем, картинки черно-белые - значит, это манга – японский комикс. В марте в Петербурге открылся первый в России Центр манги и комиксов, где можно найти любую книгу и даже познакомиться с художниками, которые их рисуют!

Манга зародилась в довоенной Японии благодаря американским комиксам, мастерски адаптированным под восточную культуру. Теперь индустрия манга так сильна, что именно через Японию мода на комиксы, аниме, косплеи возвращается в мир и развивается в России.