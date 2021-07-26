Малышка Дарина верит в чудо и в жизнь без болезни!

26 июля, понедельник, 10:21

Нейробластому называют хитрым раком. Это злакочасетваненная и очень агрессивная опухоль нервной системы, в основном встречающаяся у детей. Лечение долгое и сложное. Помимо операции, химии и облучения нужна иммунотерапия. Но препарат для нее не зарегистрирован в России, а стоимость курса больше 18 млн рублей. На Первом канале включение из Петербурга.

Анастасия Тюшева, мама Дарины: "Мы заметили у Дарины признаки интоксикации, обратились к педиатру. Она ничего критического не увидела. А буквально через неделю мы нащупали уплотнения под ребрами. На следующий день сделали УЗИ, а это оказалась огромная опухоль в забрюшинном пространстве".

Опухоль оказалась нейробластомой. Четвертая стадия. С метастазами в костях и легком. Это вид рака, который возникает из незрелых нервных клеток, называемых нейробластами. И появиться он может в любом месте в пределах всей симпатической нервной системы. Это агрессивное смертельное заболевание, которое чаще всего и поражает организмы только вот таких беззащитных крох, как Дарина. Именно поэтому его называют "детский рак".

"Я человек далекий от всех этих онкологических понятий и когда мне начали сыпать терминами, метастазы почти во всех костях, легких. 4 стадия. Для меня это был приговор. Я не верила, что люди вообще выживают. Я не верила, что вообще можно как-то из этого выбраться. Я была в шоке, как с виду у здорового ребенка такое вот внутри уже происходит".

В настоящее время Дарина проходит лечение согласно международному протоколу, принятому для данного заболевания. Позади шесть курсов химиотерапии, многочасовая сложная операция по удалению опухоли, трансплантация костного мозга. И пока девочка борется за жизнь, мама и папа ищут средства на иммунотерапию. Это обязательный этап лечения нейробластомы.

Максим Батманов, Детский врач-онколог: "В отличии от обычной химии терапии нейробластомы выживаемость составляет 40%. При использовании динутксимаба выживаемость порядка 60 процентов. Значительные цифры".

В нашей стране, к сожалению, такого препарата просто нет, он пока не зарегистрирован. И чтобы у маленькой Дарины появились еще двадцать процентов на "выкарабкаться из лап смерти" необходимо восемнадцать миллионов рублей. Таких средств у этой семьи нет.

"Даже если продать машину, квартиру, я не знаю родственников, свои, это нереальные деньги для обычного простого человека поэтому мы просим помощи у вас".

Иммунотерапия – это относительно новый метод лечения онкологических заболеваний. Она не действует напрямую на опухоль. Она заставляет иммунитет убивать раковые клетки. Именно этот препарат уже помог пятилетнему Алеше. У которого позади почти двухлетнее сложное и тяжелое лечение от нейробластомы. Когда маленький мальчик жалуется маме на боль "в горлышке" никто и не подумает, что это рак. Вот и врачи больше двух месяцев не могли установить причину слабости, боли и температуры. Сейчас у Алеши - благодаря лечению и иммунотерапии - счастливое и беззаботное детство. Без больниц, капельниц и болезненных процедур.

Юлия Афонина, Мама Алеши: "Сейчас ловим моменты жизни. Каждый день для нас – это что-то новое. Прыгаем, бегаем, играем с друзьями. Играем со своими собаками. Ко мне в гости приходит, да гости к нам приходят. Стараемся по максимуму все, что ему нравится, ему дать".

Пока малышка-боец Дарина проходит курс лучевой терапии, у родителей есть совсем немного времени, чтобы найти огромную сумму на пятнадцать ампул препарата иммунотерапии. К сбору средств для Дарины подключились и благотворительные организации.

Жанна Силиверстова, руководитель благотворительного фонда "Добрый волшебник". "Из-за лета и жары очень плохой сбор. И очень страшно из-за этого. В интернете волонтеры помогают, ищут, но страшно даже сказать мы в день собираем 1000 рублей, по сравнению с тем, что мы собирали зимой и осенью другим больным детям. Поэтому мы просим помощи".

Помочь Дарине может каждый из нас. Для этого достаточно отправить СМС сообщение на номер 3434 со словом "Волшебник" и суммой пожертвования. Например, Волшебник 500. При этом не забудьте ответить на смс-подтверждение, иначе помощь не дойдет.

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Катерина Горбачева и Ангелина Ввденская. Первый канал - Петербург.