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14 декабря, четверг, 15:04

Малые мосты исторического центра Петербурга: как реставрируют городские переправы?

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Ремонтные работы Мало-Конюшенного и Театрального мостов (вместе с так называемым Ложным мостом они составляют архитектурный ансамбль «Трехмостье») полностью завершены. Также движение транспорта открыто по Пантелеймоновскому мосту

Ремонт трех мостов, скорее, был косметическим, нежели капитальным. Дорожное покрытие не меняли. Чугунные конструкции тоже не требовали большого ремонта. Реставрации подверглись декоративные элементы и перила. Те, что демонтировать и увезти в мастерские не удалось, очищали от грязи и покрывали сусальным золотом прямо на месте. Для этого специально были установлены тепляки - это палатки, в которых температура поддерживалась не ниже семнадцати градусов, чтобы соблюсти все необходимые для золочения условия. Теперь все блистает, даже при отсутствии солнца.

Игорь Албин, Вице-губернатор Санкт-Петербурга:

"Восьмого января 2017 года отмечали 185 лет с момента создания «Трехмостья». Конечно, внешняя агрессивная среда, погодно-климатические условия, интенсивные нагрузки не очень помогают нам сохранять эти культурно-исторические объекты..."

Общая стоимость ремонта мостов составила чуть больше тридцати шести миллионов рублей. Подрядчики их освоили почти за полгода. Столько длилась реставрация. Но самым сложным было снять большое количество замков, которые оставили на мостах молодожены. Они, кстати, могут стать экспонатами выставки...

 

Игорь Цыжонов. Олег Подъячев. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 

 
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