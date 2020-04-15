Максим Леонидов: творчество, новые проекты и дисциплина. Будни самоизоляции

15 апреля, среда, 11:06

Сейчас большинство сознательных горожан самоизолировались дома и выходят только по необходимости. Даже здесь, в частном секторе, людей не увидишь. Как занять себя в это время и провести его с пользой? Первый канал сегодня решил узнать у Максима Леонидова, который вместе с семьей тоже социально дистанцировался. Поэтому наша встреча пройдет на свежем воздухе, на террасе. К интервью мы подготовились - взяли с собой маску, ну, а видео, которое использовалось в сюжете, в основном снято самим Максимом.

Только в масках, и только на безопасном расстоянии. Наша съемочная группа стала первыми гостями у Леонидовых за последние три недели. Они самоизолировались в своем частном доме еще до школьных каникул. За городом Максим живет уже больше 17 лет. Это сегодня, попадая сюда, чувствуешь себя в хвойном лесу, а когда-то это был абсолютно "голый" участок, без деревьев и какой-либо растительности.

Сегодня частный дом помогает скрасить серые будни. У каждого члена семьи есть своя комната для уединения. Но по вечерам все собираются вместе в уютной гостиной. Максим снаружи проводит нам небольшую экскурсию, и извиняется, что не может пустить нас внутрь.

"А не пускаю я Вас в дом не потому, что я излишне пуглив. А потому что правила – есть правила. И стоит его один раз нарушить, и моя подросток-дочь скажет, а отчего это работники телевизионных искусств в дом могут приходить, а мои друзья нет? Вот и всё, с этого начнется не самоизоляция, а бардак".

В дни режима самоизоляции Максим старается занимать не только себя и близких, но и поклонников. Каждый день в сети он читает главы из собственной книги "Я оглянулся посмотреть". По вечерам в прямом эфире играет концерты, а еще старается заниматься благотворительностью. На днях у него прошел он-лайн вечер советской песни, все средства от которого он перечислит детям сиротам.

До карантина у Максима и у Александры (супруги) жизнь била ключом – отложить пришлось премьеры, концерты и даже встречи с близкими друзьями и родственниками. И все это ради того, чтобы быстрее вернуться к обычной жизни. Поэтому сегодня они призывают всех горожан оставаться дома, каких бы трудов и усилий это не стоило.