Людмила Таболина - классик живописной фотографии

14 июня, четверг, 13:09

У мастеров настоящей пленочной фотографии почти не осталось учеников. Неудивительно. Для того чтобы создать подобный шедевр, требуются счастливый случай и химия. В этих пяти кюветах в мастерской Людмилы Таболиной разные химические растворы. В одной из ванночек в данный момент происходит чудо.

Людмила Таболина, фотограф: " Я пошла в кладовую зачем-то и обнаружила старое зеркало. Оно стояло в углу за керосиновой бутылью. Старое зеркало... я вытащила его, смотрю, там пыль. Уже амальгамма частично обвалилась. Но там такое изображение, что просто дух захватывает. И вот я взяла его подмышку и пошла с ним гулять".

Старое зеркало – тот самый счастливый случай, породивший цикл снимков, осколков родины Людмилы Таболиной. Классик пикториальной, то есть, живописной фотографии 30 лет снимает только моноклем, однолинзовым объективом. Ее выставка в галерее Эрарта "Земля Ладыгино" - единственный след в пространстве, оставленный деревней, которой больше нет.