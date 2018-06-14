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14 июня, четверг, 13:09

Людмила Таболина - классик живописной фотографии

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У мастеров настоящей пленочной фотографии почти не осталось учеников. Неудивительно. Для того чтобы создать подобный шедевр, требуются счастливый случай и химия. В этих пяти кюветах в мастерской Людмилы Таболиной разные химические растворы. В одной из ванночек в данный момент происходит чудо.

Людмила Таболина, фотограф: " Я пошла в кладовую зачем-то и обнаружила старое зеркало. Оно стояло в углу за керосиновой бутылью. Старое зеркало... я вытащила его, смотрю, там пыль. Уже амальгамма частично обвалилась. Но там такое изображение, что просто дух захватывает. И вот я взяла его подмышку и пошла с ним гулять". 

Старое зеркало – тот самый счастливый случай, породивший цикл снимков, осколков родины Людмилы Таболиной. Классик пикториальной, то есть, живописной фотографии 30 лет снимает только моноклем, однолинзовым объективом. Ее выставка в галерее Эрарта "Земля Ладыгино" - единственный след в пространстве, оставленный деревней, которой больше нет. 

 

 
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