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07 февраля, пятница, 12:00

Люди с ридикюлем

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Крепдешиновые блузки и платья в горох – "советские" наряды сегодня снова пользуются спросом, а увлеченных винтажной модой немало. Кто же эти люди с ридикюлем?

Маша Сологубова с детства увлекается старинными вещами. Любовь к прошлому – это фактически семейная традиция. Ее  мама и сегодня  старается выглядеть как модель с глянцевой обложки журнала 50-х годов. А сама Мария больше предпочитает в одежде стиль 20-х. Именно в этот период мода становится доступной: женщины начинают носить укороченные платья с заниженной талией, вместо настоящих камней предпочитают бижутерию с пластиком, а на головах появляются тюрбаны.

 
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