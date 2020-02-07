07 февраля, пятница, 12:00

Крепдешиновые блузки и платья в горох – "советские" наряды сегодня снова пользуются спросом, а увлеченных винтажной модой немало. Кто же эти люди с ридикюлем?

Маша Сологубова с детства увлекается старинными вещами. Любовь к прошлому – это фактически семейная традиция. Ее мама и сегодня старается выглядеть как модель с глянцевой обложки журнала 50-х годов. А сама Мария больше предпочитает в одежде стиль 20-х. Именно в этот период мода становится доступной: женщины начинают носить укороченные платья с заниженной талией, вместо настоящих камней предпочитают бижутерию с пластиком, а на головах появляются тюрбаны.