Любители активного отдыха: как провести время с пользой для здоровья?

01 марта, среда, 13:31

Чтобы выходной прошёл с пользой для здоровья, его нужно проводить на свежем воздухе – считают и на своём примере показывают горожане, любители спорта и активного образа жизни. Это включение из Петербурга на 1 канале!

Суббота, 9 утра, а эти ребята вместо того, чтобы нежиться в постели, совершают раннюю пробежку. Дистанция небольшая: 5 километров. Однако многим даже такие физические упражнения на свежем воздухе дают заряд бодрости на целую неделю.

Ольга Мамина, участница забега: "Настрой положительный уже на понедельник. Отключаешься от всех отрицательных эмоций за неделю, и положительные, полученные здесь, помогают."

Здесь бегунов окружают не стены спортзала, а живописная природа Елагина острова. Идея коллективных забегов в парках родилась в Великобритании в 2004 году. И сегодня международное движение «ParkRun» охватывает уже 12 стран мира. Здесь нет никакой коммерции, бегуны по очереди сами организуют спортивные встречи. В Петербурге кроме ЦПКиО имени Кирова забеги проходят в парке Сосновка и в Колпино.

Анна Киселёва, ивент-директор "ParkRun - Елагин остров": "Наши забеги не являются легкоатлетическим соревнованием, это скорее дружеский забег, но при этом производится отсечка времени, и ваши результаты выкладываются на сайте, то есть вы можете отслеживать свою динамику".

Тем, кому по состоянию здоровья не рекомендован бег, предлагается менее скоростной, но не менее активный отдых. Скандинавская ходьба в Северной столице не просто популярна, это уже неотъемлемая часть жизни старшего поколения. Особая техника поддерживает тонус мышц, улучшает работу сердца и лёгких, исправляет осанку, тренирует координацию – об этом люди узнают не из интернета, а из личного опыта.

Ирина Стратьева, участница клуба скандинавской ходьбы: "Скандинавская ходьба - это моя жизнь, я уже себя не мыслю без неё. Это всё. Это мои друзья, это моё здоровье, моё свободное время, мои путешествия, это всё для меня".

Палочки, тёплая одежда, удобная обувь, рюкзаки с горячим чаем и фотоаппарат – вот и всё, что нужно для небольшой зимней экспедиции. Любители скандинавской ходьбы уже не первый год совершают дружеский поход на форт Тотлебен, который расположен в Финском заливе в четырех километрах от берега. Идут по льду, предварительно оценив его прочность.

Ирина Марковская, инструктор, президент клуба скандинавской ходьбы: "Мы просто решили попробовать маленькой компанией пройти по льду, и настолько понравилось, что через две недели объявили ещё один поход, и он уже получился более массовым. Было много желающих, мы сходили на форт. Была классная погода, на обратном пути попали во вьюгу, нас занесло снегом, чуть-чуть потерялись, но вернулись в итоге туда, откуда пришли, то есть целое приключение было".

Для любителей лыжного спорта в городе и за его пределами подготовлены специальные трассы, а те, кто чувствуют себя уверенно, могут даже попытать силы в забеге. В этом году в традиционной массовой гонке «Лыжня России» приняли участие более 27 тысяч жителей Северной столицы.

Соревновательный эффект нужен не всем и не всегда. Эти ребята собираются на совместные тренировки ради атмосферы. С понятием «street workout» Иван и Василий познакомились благодаря роликам в интернете, а потом решили на себе испытать эффективность подобных занятий.

Иван Грибин: "Мы вот с Василием вместе учились в школе, и в 2013 году мы начали проводить открытые тренировки на юго-западе. К нам сначала приходили 2-3 человека, потом, когда мы начали немного пиариться через социальные сети, к нам начали приходить уже 10 человек, 15. И вот рекорд нашей тренировки – где-то в районе 40-42 человек".

Элементы на турниках и брусьях – из гимнастики, упражнения с дополнительным весом – из гиревого спорта. Самые простые задания многим знакомы ещё по школьным урокам физкультуры, а некоторые приёмы являются базовыми для подготовки к сдаче нормативов ГТО.

Василий Иванов: "Каждый выбирает то, что ему по душе, чем он хочет заниматься, в чём развиваться. Вот конкретно мы, наше движение, наша команда, мы тренируемся именно в силовом стиле. Мы придумываем какую-то программу из базовых упражнений, допустим подтягивания, отжимания и брусья, и приседания, конечно, сочетаем их в разных комбинациях. И каждую тренировку мы меняем что-то, чтобы прогрессировать дальше".

Юлия Миханова, Олег Подъячев, Дарья Варновская и Александр Высоких. 1 канал. Санкт-Петербург.